Cấm ô tô rẽ trái từ Lê Đại Hành vào Mai Hắc Đế trong giờ cao điểm

ANTD.VN -Từ ngày 24/10, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện điều chỉnh nút giao Lê Đại Hành- Mai Hắc Đế trên phường Hai Bà Trưng.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có phương án tổ chức giao thông tại nút giao Lê Đại Hành – Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Trên cơ sở các nội dung liên ngành đã thống nhất về việc điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Lê Đại Hành – Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng; Báo cáo đề xuất của Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông về việc báo cáo tình trạng tổ chức giao thông tại nút giao Lê Đại Hành – Mai Hắc Đế sau thời gian thí điểm. Sở Xây dựng thông báo phương án tổ chức giao thông tại nút giao Lê Đại Hành – Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng, cụ thể nút giao Lê Đại Hành – Mai Hắc Đế tổ chức giao thông “Cấm xe ô tô rẽ trái” hướng từ Lê Đại Hành đi Mai Hắc Đế và hướng Mai Hắc Đế đi Lê Đại Hành vào các khung giờ cao điểm sáng từ 6h00’ đến 9h00’, chiều từ 16h00’ đến 19h30’ hàng ngày.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 24/10/2026.

Phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng

Sở Xây dựng đề nghị Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống vạch sơn, biển báo cho phù hợp theo phương án tổ chức giao thông.

Phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông – CATP điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao các nút lân cận cho phù hợp với phương án thí điểm và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh thí điểm tổ chức giao thông.

Cùng với đó, theo dõi, đánh giá, báo cáo kết quả thí điểm và phương án tổ chức giao thông để làm cơ sở triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.