Cẩm nang xây nhà: Lưu ý trong khâu đổ móng, xây tô và bảo dưỡng để ngôi nhà bền vững dài lâu

ANTD.VN - Một ngôi nhà bền vững không chỉ đến từ việc chọn đúng vật liệu, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào cách thi công ở từng giai đoạn cụ thể. Dưới đây là những lưu ý kỹ thuật cơ bản mà chủ nhà nên nắm được, từ khâu đổ móng cho đến hoàn thiện, để đồng hành hiệu quả hơn cùng đội thi công trong suốt quá trình xây dựng.

Nhiều chủ nhà chỉ tập trung vào việc chọn vật liệu tốt mà quên mất rằng bảo dưỡng đúng cách mới là yếu tố quyết định liệu vật liệu đó có phát huy hết tiềm năng chất lượng hay không. Xi măng dù đạt chuẩn đến đâu cũng cần đủ nước và đủ thời gian để hoàn thành phản ứng phát triển cường độ, đây là điều chúng tôi luôn nhấn mạnh với khách hàng”. Ông Nguyễn Xuân Hùng (Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Xi măng Tân Thắng)

Đổ móng: Nền tảng quyết định toàn bộ công trình

Móng nhà là hạng mục chịu lực đầu tiên và quan trọng nhất, nên mọi sai sót ở giai đoạn này đều rất khó khắc phục về sau. Trước khi đổ bê tông móng, cần đảm bảo cốt thép được lắp đặt đúng theo bản vẽ kết cấu, khoảng cách giữa các thanh thép đều nhau, và ván khuôn được làm ẩm trước khi đổ để tránh hút mất nước từ bê tông.

Trong quá trình đổ, cần đầm kỹ để loại bỏ bọt khí, tránh hiện tượng rỗ tổ ong bên trong khối bê tông, đặc biệt tại các góc và vị trí giao nhau giữa móng và cột. Sau khi đổ xong, bê tông móng cần được bảo dưỡng ngay, tưới nước giữ ẩm liên tục trong ít nhất 7 ngày đầu, lót bạt kỹ và tuyệt đối không nên đào lên kiểm tra hay tác động mạnh khi bê tông chưa đủ tuổi phát triển cường độ, vì đây là quá trình diễn ra liên tục trong nhiều ngày chứ không hoàn tất ngay sau khi đổ.

Xây tô và hoàn thiện: Nơi dễ phát sinh nứt nếu chủ quan

Ở giai đoạn xây tô, việc trộn vữa đúng tỷ lệ nước và xi măng theo khuyến cáo là yếu tố quan trọng hàng đầu, tránh tình trạng trộn quá loãng chỉ để dễ thi công. Trước khi trát, tường gạch cần được làm ẩm để tránh hút nước từ lớp vữa mới, một nguyên nhân phổ biến gây ra hiện tượng nứt chân chim trên bề mặt.

Với những mảng tường lớn hoặc thi công trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nên chia thi công thành nhiều đợt nhỏ và luôn giữ ẩm bề mặt sau khi trát, thay vì để vữa khô nhanh dưới nắng gắt. Ở những vị trí tiếp giáp giữa các loại vật liệu khác nhau, chẳng hạn giữa tường xây và cột bê tông, nên có lưới thép gia cường để hạn chế nứt do co ngót không đồng đều giữa hai loại vật liệu.

Hướng dẫn cấp phối cho từng loại vữa (Nhà máy Xi măng Tân Thắng)

Nứt do phối trộn sai tỉ lệ vữa và bảo dưỡng không đúng cách

Bảo dưỡng đúng cách: Bước thường bị bỏ qua nhất

Trong tất cả các khâu thi công, bảo dưỡng bê tông và vữa là bước dễ bị xem nhẹ nhất, dù có ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền lâu dài của công trình. Chia sẻ về vấn đề này, Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Xi măng Tân Thắng cho biết: “Nhiều chủ nhà chỉ tập trung vào việc chọn vật liệu tốt mà quên mất rằng bảo dưỡng đúng cách mới là yếu tố quyết định liệu vật liệu đó có phát huy hết tiềm năng chất lượng hay không. Xi măng dù đạt chuẩn đến đâu cũng cần đủ nước và đủ thời gian để hoàn thành phản ứng phát triển cường độ, đây là điều chúng tôi luôn nhấn mạnh với khách hàng”.

Thử nghiệm tại Nhà máy Xi măng Tân Thắng cho 2 mẫu bê tông cùng loại nguyên liệu và cấp phối, chỉ khác cách bảo dưỡng (một mẫu có lót bạt, tưới ẩm và một mẫu không)

Nguyên tắc chung là bề mặt bê tông và vữa cần được giữ ẩm liên tục trong những ngày đầu sau khi thi công, có thể bằng cách tưới nước định kỳ, che phủ bạt hoặc bao tải ẩm, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng hoặc gió lớn khiến bề mặt mất nước nhanh. Với các hạng mục kết cấu quan trọng như móng, cột, dầm, nên có sự giám sát của kỹ sư hoặc đơn vị tư vấn giám sát trong suốt quá trình thi công và bảo dưỡng, thay vì chỉ giao phó hoàn toàn cho đội thợ theo kinh nghiệm truyền miệng.

Công trình nhà tại Thái Hòa, Nghệ An dùng xi măng Tân Thắng

Nhìn chung, một ngôi nhà bền vững là kết quả của sự phối hợp đồng bộ giữa vật liệu tốt và quy trình thi công đúng kỹ thuật ở từng giai đoạn. Chủ nhà càng chủ động tìm hiểu và giám sát các nguyên tắc cơ bản này, càng có khả năng phát hiện sớm những sai sót tiềm ẩn, tránh được các chi phí sửa chữa tốn kém về sau.