Cẩm nang sinh tồn số và kỹ năng phòng tránh bẫy công nghệ cho sinh viên

ANTD.VN - Nói không với bẫy chi tiêu số, chủ động bảo vệ an toàn thông tin cá nhân, nghiên cứu các đề tài về tài chính xanh, kinh tế tuần hoàn ngay tại trường học là 3 thông điệp mà tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” gửi tới các bạn trẻ.

Thanh toán qua ứng dụng diễn ra nhanh chóng, nhưng sự tiện lợi không nên khiến người trẻ đánh mất kỷ luật tài chính.

Tọa đàm sinh viên “Chạm số - Sống xanh” do báo Tiền Phong phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức ngày 12-10 đã đưa ra “cẩm nang sinh tồn số” thiết thực dành cho sinh viên.

Nói không với bẫy chi tiêu số

Mỗi ngày, sinh viên có thể chạm điện thoại thông minh hoặc thẻ chip không tiếp xúc để đi xe buýt, thanh toán một ly cà phê, đóng học phí hay tra cứu tài liệu. Đằng sau những thao tác chỉ mất vài giây ấy là sự thay đổi trong văn hóa tiêu dùng: giảm nhu cầu sử dụng tiền mặt, hạn chế lượng hóa đơn, vé giấy và góp phần giảm lãng phí, rác thải ra môi trường.

Tuy nhiên, bên cạnh tốc độ và sự tiện lợi chưa từng có, các tiện ích số cũng đặt ra không ít thách thức. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 đưa ra 3 thông điệp tới sinh viên tại tọa đàm “Chạm số - Sống xanh”: Thứ nhất, Hãy là người tiêu dùng thông minh, nói không với bẫy chi tiêu số. Thanh toán qua ứng dụng diễn ra nhanh chóng, nhưng sự tiện lợi không nên khiến người trẻ đánh mất kỷ luật tài chính. Mỗi sinh viên cần trở thành người tiêu dùng tỉnh táo, không chạy theo những trào lưu mua sắm bốc đồng.

Thứ hai, nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ an toàn thông tin. Không gian mạng mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn những thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào người trẻ, từ mã QR giả mạo, cho thuê tài khoản đến việc lạm dụng dữ liệu cá nhân. Vì vậy, mỗi người cần trang bị kiến thức, hiểu biết pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ mình để trở thành công dân số có trách nhiệm.

Thứ ba, biến giảng đường thành cái nôi của những sáng kiến xanh. Từ những việc làm gần gũi như phân loại rác, sử dụng bình nước cá nhân, dùng thẻ đa năng đến nghiên cứu các đề tài về tài chính xanh, kinh tế tuần hoàn ngay tại trường học, sinh viên đều có thể góp phần thúc đẩy lối sống bền vững và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Kỹ năng nhận diện thủ đoạn thao túng tâm lý

Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học, Thành viên Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, cho rằng, sinh viên là nhóm có nhiều lợi thế trong môi trường số: nhanh nhạy với công nghệ, thành thạo thiết bị và thường xuyên sử dụng các nền tảng trực tuyến để học tập, giao lưu, mua sắm. Tuy nhiên, các bạn vẫn có thể thiếu kinh nghiệm sống và khả năng đánh giá những tình huống phức tạp. Khoảng cách giữa khả năng sử dụng công nghệ và kỹ năng nhận diện rủi ro khiến người trẻ dễ trở thành mục tiêu của tội phạm mạng.

Một biểu hiện phổ biến là thói quen tốc độ, xử lý quá nhanh thông tin trên mạng. Khi bắt gặp mã QR, đường link học bổng, thông tin tuyển dụng với lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, chương trình hoàn tiền hay cơ hội tài trợ, nhiều sinh viên có xu hướng truy cập, đăng ký ngay mà chưa kiểm chứng độ tin cậy. Trong khi đó, chỉ một thao tác thiếu thận trọng cũng có thể khiến người dùng để lộ thông tin cá nhân hoặc rơi vào kịch bản lừa đảo được dàn dựng từ trước.

Phân tích bản chất của tội phạm công nghệ cao, Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu cho rằng đây không đơn thuần là những cuộc tấn công bằng kỹ thuật. Đằng sau nhiều vụ lừa đảo là thủ đoạn đánh vào cảm xúc, chi phối quá trình ra quyết định, khiến nạn nhân tự nguyện làm theo yêu cầu của kẻ gian mà không nhận ra mình đang bị khống chế.

Hiện tượng “bắt cóc online” là một ví dụ đáng lo ngại. Nạn nhân không bị bắt giữ về mặt thể xác nhưng lại bị khống chế về nhận thức, cảm xúc và hành vi. Khi nỗi sợ bị đẩy lên cao, khả năng suy xét giảm xuống, người bị hại dễ làm theo những yêu cầu phi lý, kể cả khi điều đó gây thiệt hại lớn cho bản thân và gia đình.

Nhận diện ba “dấu hiệu đỏ” để tự bảo vệ mình, Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu lưu ý sinh viên ghi nhớ ba dấu hiệu cảnh báo thường xuất hiện trong các kịch bản lừa đảo trực tuyến.

Thứ nhất, là thông tin gây sốc, được thiết kế để đánh mạnh vào cảm xúc, từ lời hứa hẹn lợi ích lớn đến những lời đe dọa liên quan đến tội phạm hoặc câu chuyện khơi gợi lòng trắc ẩn. Thứ hai, là áp lực về thời gian: đối tượng liên tục thúc ép nạn nhân phải hành động ngay, không cho thời gian suy nghĩ hay kiểm chứng. Thứ ba, là yêu cầu cô lập thông tin, buộc nạn nhân giữ bí mật tuyệt đối, không được trao đổi với người thân, bạn bè, thầy cô hoặc cơ quan chức năng.

Khi ba dấu hiệu này cùng xuất hiện, người trẻ cần coi đó là cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ lừa đảo, dừng mọi thao tác và chủ động xác minh thông tin qua các kênh chính thống. Đặc biệt, không nên vì sợ hãi hay bị thúc ép mà chuyển tiền, cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc làm theo hướng dẫn của người gọi chưa được xác thực.

hượng tá, TS Đào Trung Hiếu, Thành viên Hiệp hội an ninh mạng Quốc gia cho rằng khoảng cách giữa khả năng sử dụng công nghệ và kỹ năng nhận diện rủi ro khiến người trẻ dễ trở thành mục tiêu của tội phạm mạng.

Lỡ vay tín dụng đen, tìm sự trợ giúp ở đâu?

Trả lời câu hỏi của sinh viên về việc cần tìm kiếm sự trợ giúp ở đâu khi lỡ vay tín dụng đen, bị đe dọa tinh thần, Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu, Thành viên Hiệp hội an ninh mạng Quốc gia cho biết, tình trạng này có thể xảy ra khi người vay phát sinh nhu cầu chi tiêu đột xuất, mất kiểm soát tài chính hoặc vay tiền qua các nền tảng trực tuyến với lãi suất cao, dẫn đến mất khả năng trả nợ.

Theo Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu, khi không thu hồi được nợ, một số đối tượng cho vay sử dụng các thủ đoạn như liên tục gọi điện quấy rối, khủng bố tinh thần, phát tán thông tin sai lệch hoặc gây áp lực lên người vay và người thân. Dù lực lượng công an đã xử lý nhiều vụ việc, tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp.

Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu khuyến cáo sinh viên không nên âm thầm chịu đựng hoặc tự đối phó khi bị đe dọa. Thành viên Hiệp hội an ninh mạng Quốc gia khẳng định sinh viên, người trẻ luôn “không một mình” và đề xuất các em chia sẻ với gia đình, thầy cô hoặc người đáng tin cậy; nếu bị gây áp lực nghiêm trọng, đe dọa tính mạng, cần lưu giữ bằng chứng và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, bảo vệ.

Về nghĩa vụ trả nợ, ông nhấn mạnh người vay cần thực hiện theo quy định pháp luật, đồng thời phân biệt nghĩa vụ trả nợ hợp pháp với những yêu cầu thu tiền trái pháp luật. Trường hợp cho vay với lãi suất gấp nhiều lần mức luật định, thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên có thể bị xem xét xử lý hình sự nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Người vay không nên vì áp lực đe dọa mà chấp nhận các yêu cầu trái pháp luật, mà cần tìm đến cơ quan chức năng để được hướng dẫn giải quyết.