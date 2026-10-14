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Cài ứng dụng VssID giả mạo, nguy cơ mất tiền trong tài khoản

TN

ANTD.VN - BHXH Việt Nam cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường, xã để lừa người dân cài đặt ứng dụng VssID giả mạo, đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản. 

Các đối tượng thường lấy lý do cập nhật dữ liệu, đồng bộ thông tin BHXH, BHYT hoặc nhận tiền hoàn trả để yêu cầu người dân truy cập đường link lạ, tải tệp APK và cấp quyền truy cập điện thoại. Khi ứng dụng độc hại được cài đặt, kẻ gian có thể đánh cắp mã OTP, thông tin đăng nhập ngân hàng và thực hiện giao dịch trái phép.

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BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân chỉ tải VssID từ Google Play hoặc App Store; không cung cấp mật khẩu, mã OTP, không quét mã QR hoặc cài ứng dụng theo hướng dẫn chưa được xác minh. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần trình báo cơ quan công an và liên hệ ngân hàng nếu nghi ngờ tài khoản bị xâm nhập.

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Từ khóa:

#VssID

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