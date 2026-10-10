Các thế hệ cầu thủ Công an Hà Nội tự hào tiếp nối truyền thống vẻ vang

ANTD.VN - Tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, lớp lớp các cầu thủ Công an Hà Nội tự hào với truyền thống vẻ vang của đội bóng thân yêu và bày tỏ khát vọng viết thêm những trang sử mới.

Chiều 10-10, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập CLB bóng đá Công an Hà Nội (10/10/1956-10/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, cựu danh thủ Trần Quốc Nghị bày tỏ xúc động khi được trở về trong một ngày đặc biệt - kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đội bóng thân yêu.

Đối với ông cũng như các thế hệ cựu cầu thủ, đây thực sự là một khoảnh khắc vô cùng xúc động và tự hào.

"70 năm là một chặng đường rất dài. Đó không chỉ là 70 năm của một đội bóng, mà là 70 năm của truyền thống, của niềm tin, của những thế hệ con người đã dành tuổi trẻ, mồ hôi, nước mắt và cả tình yêu của mình cho màu áo Công an Hà Nội”, cựu danh thủ Trần Quốc Nghị chia sẻ.

Cựu danh thủ Công an Hà Nội Trần Quốc Nghị chia sẻ tại lễ kỷ niệm

Thay mặt các thế hệ cựu cầu thủ phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Nghị cho biết nhắc đến Công an Hà Nội là nhắc đến một đội bóng có bản sắc rất riêng. Đó là bản sắc của những người chiến sĩ Công an trên sân cỏ: kỷ luật, bản lĩnh, đoàn kết, quyết tâm và không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Qua thời gian, bóng đá đã thay đổi rất nhiều, song có một điều không bao giờ thay đổi - đó là niềm tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo Công an Hà Nội.

Nhìn lại chặng đường 70 năm, chúng ta càng thêm trân trọng những thế hệ đi trước. Có những thế hệ cầu thủ đã thi đấu trong điều kiện còn nhiều khó khăn, từ sân bãi, trang thiết bị đến chế độ tập luyện. Nhưng chính trong những điều kiện ấy, họ đã tạo nên một tinh thần thi đấu đáng tự hào.

Khẳng định thế hệ hôm nay có được niềm tự hào này là nhờ có nền móng mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng, ông Trần Quốc Nghị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo của Công an thành phố Hà Nội, của CLB, các thế hệ ban huấn luyện, cán bộ, nhân viên, cầu thủ đã dành tâm huyết cho đội bóng trong suốt 70 năm qua.

Khoảnh khắc xúc động khi cựu đội trưởng Đinh Xuân Hảo - đại diện thế hệ đi trước đồng thời là thầy cũ của Nguyễn Quang Hải - thực hiện nghi thức trao truyền chiếc áo đấu truyền thống CLB Công an Hà Nội cho đội trưởng đương nhiệm

“Đặc biệt, chúng tôi xin được tri ân những đồng đội, những người anh, người thầy đã dành cả tuổi trẻ cho đội bóng nhưng hôm nay không còn có thể đứng cùng chúng ta trong ngày hội lớn này. Các anh có thể đã rời sân cỏ, nhưng các anh chưa bao giờ rời khỏi ký ức của những người yêu mến Công an Hà Nội”, cựu danh thủ Trần Quốc Nghị bày tỏ.

Theo ông, điều xúc động nhất hôm nay không chỉ là nhìn lại quá khứ, mà còn là được chứng kiến một Công an Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển mới.

"Từ truyền thống 70 năm, CLB hôm nay đang có những điều kiện tốt hơn, chuyên nghiệp hơn và khát vọng lớn hơn. Thành công của đội bóng trong những mùa giải gần đây là niềm vui chung của tất cả những người từng gắn bó với Công an Hà Nội”, cựu danh thủ khẳng định.

Đại diện cho thế hệ đi trước, ông Trần Quốc Nghị gửi lời nhắn nhủ tới các cầu thủ trẻ hôm nay: “Các bạn đang khoác trên mình một chiếc áo rất đặc biệt. Đó không chỉ là một chiếc áo thi đấu. Đó là chiếc áo mang theo lịch sử 70 năm. Mỗi khi các bạn bước ra sân, phía sau các bạn không chỉ có đồng đội và người hâm mộ, mà còn có hình bóng của biết bao thế hệ cầu thủ đã từng thi đấu trước các bạn. Vì vậy, hãy luôn thi đấu với niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cao nhất. Hãy chiến đấu vì từng trận đấu, từng điểm số, từng danh hiệu; nhưng hơn hết, hãy thi đấu để xứng đáng với truyền thống của Công an Hà Nội”.

Đội trưởng CLB Công an Hà Nội Nguyễn Quang Hải phát biểu tại buổi lễ

Đại diện cho các cầu thủ đang thi đấu cho CLB Công an Hà Nội, Đội trưởng Nguyễn Quang Hải bày tỏ xúc động, gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới các cấp lãnh đạo, các thế hệ ban lãnh đạo, ban huấn luyện, cầu thủ đội bóng – những người đã tạo lập và dày công vun đắp hành trình vẻ vang 70 năm của đội bóng đá Công an Hà Nội.

Theo tiền vệ Nguyễn Quang Hải, chặng đường 70 năm của đội bóng không chỉ được ghi dấu bằng những danh hiệu, mà còn lắng đọng trong bao thăng trầm của thời gian. Có những thời khắc rực rỡ, có những quãng lặng tưởng chừng chỉ còn trong ký ức.

Nhưng ngọn lửa yêu mến màu áo Công an Hà Nội chưa bao giờ tắt. Ngọn lửa ấy được các thế hệ huấn luyện viên, cầu thủ và người hâm mộ gìn giữ, để bây giờ tiếp tục bừng sáng trong niềm tự hào và khát vọng vươn lên.

"Được khoác lên mình màu áo Công an Hà Nội, chúng tôi hiểu rằng mình không chỉ thi đấu vì thành tích, mà còn có trách nhiệm giữ gìn danh dự của CLB. Chúng tôi sẽ luôn trân trọng truyền thống, giữ gìn chất hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình của người Hà Nội; đồng thời phát huy bản lĩnh, kỷ luật, ý chí vươn lên của đội bóng mang màu áo Công an nhân dân. Toàn đội xin hứa sẽ đoàn kết, nỗ lực trong từng buổi tập, từng trận đấu; thi đấu trung thực, cống hiến hết mình, mang về những vinh quang mới, xứng đáng với niềm tin yêu của các thế hệ đi trước và người hâm mộ”, đội trưởng Nguyễn Quang Hải bày tỏ.