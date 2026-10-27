Các loại tạp dề phổ biến và cách chọn cho từng mô hình kinh doanh

ANTD.VN -Tạp dề không chỉ giúp bảo vệ trang phục trong quá trình làm việc mà còn góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho doanh nghiệp. Từ mô hình tiệm cà phê, đồ uống đến tiệm cắt tóc, làm đẹp hay tiệm bánh, mỗi mô hình kinh doanh đều có yêu cầu riêng về kiểu dáng, chất liệu và công năng sử dụng của tạp dề đồng phục.

Những loại tạp dề đồng phục phổ biến

Tạp dề đồng phục hiện nay được thiết kế với nhiều kiểu dáng, khác nhau về độ dài, cấu trúc dây đeo và khả năng che phủ. Trong đó, ba mẫu phổ biến gồm tạp dề yếm dài, tạp dề đeo chéo lưng và tạp dề ngắn ngang hông.

Tạp dề yếm dài

Tạp dề yếm dài có thiết kế liền thân, che phủ từ ngực xuống đùi hoặc đầu gối. Cấu tạo gồm dây đeo cổ, dây buộc eo và phần thân trước rộng, giúp bảo vệ trang phục khỏi bụi bẩn, dầu mỡ trong quá trình làm việc.

Mẫu tạp dề này có nhiều biến thể như dáng suông, dáng ôm nhẹ hoặc phối túi trước. Một số thiết kế còn tích hợp khóa điều chỉnh dây cổ, đường viền phối màu và vị trí in thêu logo, tạo điểm nhấn cho đồng phục.

Tạp dề yếm dài giúp hạn chế dầu mỡ, bụi bẩn

Tạp dề đeo chéo lưng

Tạp dề đeo chéo lưng sử dụng hệ thống dây chữ X hoặc chữ H, giúp phân bổ trọng lượng đều lên hai vai và giảm áp lực vùng cổ. Phần dây thường có khóa kim loại, nút bấm hoặc móc tháo rời để người mặc dễ dàng điều chỉnh độ dài.

Về thiết kế, mẫu tạp dề này thường kết hợp dây da, khoen kim loại hoặc đường may nổi để tăng tính thẩm mỹ. Kiểu dây đeo chắc chắn cũng giúp giữ phần thân tạp dề ổn định, hạn chế xô lệch khi vận động.

Tạp dề ngắn ngang hông

Tạp dề ngắn ngang hông có thiết kế từ eo xuống đùi, tạo cảm giác gọn nhẹ và thuận tiện khi di chuyển. Cấu tạo gồm phần thân vải hình chữ nhật hoặc bo góc, kết hợp dây buộc phía sau để cố định quanh eo.

Điểm nổi bật của mẫu tạp dề này là hệ thống túi trước, có thể chia thành nhiều ngăn để đựng bút, sổ hoặc vật dụng nhỏ. Ngoài ra, thiết kế ít chi tiết giúp việc giặt giũ, gấp gọn và bảo quản trở nên đơn giản hơn.

Tạp dề ngắn mang lại sự gọn nhẹ và linh hoạt

Chọn tạp dề phù hợp với từng mô hình kinh doanh

Mỗi ngành nghề có môi trường làm việc và yêu cầu vận động khác nhau. Vì vậy, doanh nghiệp cần lựa chọn tạp dề dựa trên tính chất công việc, đồng thời đảm bảo sự hài hòa với hình ảnh thương hiệu.

Nhà hàng, quán ăn: Ưu tiên khả năng che chắn và sự linh hoạt

Nhân viên bếp nên sử dụng tạp dề yếm dài, chất liệu dễ vệ sinh để hạn chế dầu mỡ bám bẩn. Với nhân viên phục vụ, tạp dề ngắn ngang hông giúp di chuyển linh hoạt. Các gam màu đen, nâu hoặc xanh navy dễ phối đồng phục.

Quán cà phê, trà sữa: Chú trọng thẩm mỹ và nhận diện thương hiệu

Tạp dề yếm hoặc đeo chéo phù hợp với nhân viên pha chế nhờ thiết kế tiện dụng, chỉn chu. Chất liệu kaki, canvas giúp giữ phom dáng đẹp. Doanh nghiệp nên lựa chọn màu sắc đồng bộ không gian quán và in, thêu logo để tăng nhận diện thương hiệu.

Salon tóc, tiệm nail, spa: Đề cao sự gọn nhẹ và dễ vệ sinh

Salon tóc nên chọn tạp dề ít bám tóc, dễ vệ sinh. Tiệm nail ưu tiên thiết kế có túi đựng dụng cụ, chất liệu phù hợp môi trường làm việc. Với spa, những mẫu tạp dề tối giản, màu sắc trang nhã giúp tạo hình ảnh chuyên nghiệp.

Tiệm bánh, cửa hàng hoa và bán lẻ: Cân bằng công năng và phong cách

Tiệm bánh nên sử dụng tạp dề yếm dài, dễ giặt sạch khi tiếp xúc nguyên liệu. Cửa hàng hoa phù hợp với tạp dề đeo chéo có túi tiện dụng. Trong khi đó, cửa hàng bán lẻ nên ưu tiên thiết kế gọn nhẹ, màu sắc đồng bộ thương hiệu.

Những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn tạp dề đồng phục

Để lựa chọn tạp dề phù hợp, doanh nghiệp cần cân nhắc các yếu tố về chất liệu, thiết kế, tính thẩm mỹ và chi phí sử dụng.

● Chất liệu: Ưu tiên vải bền, dễ vệ sinh như kaki, canvas hoặc polyester, tùy môi trường làm việc.

● Thiết kế và kích thước: Chọn kiểu dáng vừa vặn, dây đeo dễ điều chỉnh, thuận tiện vận động.

● Màu sắc và logo: Đảm bảo hài hòa với bộ nhận diện thương hiệu, tạo hình ảnh chuyên nghiệp.

● Chi phí và độ bền: Cân đối ngân sách, ưu tiên đường may chắc chắn, giữ màu tốt và sử dụng lâu dài.

Handy Uni – Giải pháp tạp dề đồng phục cho nhiều mô hình kinh doanh

Khi doanh nghiệp ngày càng chú trọng hình ảnh thương hiệu, việc lựa chọn đơn vị cung cấp đồng phục phù hợp trở thành yếu tố đáng quan tâm.

Handy Uni cung cấp các sản phẩm đồng phục cho nhiều lĩnh vực kinh doanh, trong đó có tạp dề dành cho các mô hình F&B, cơ sở làm đẹp và salon tóc. Các mẫu sản phẩm đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và màu sắc, đáp ứng nhu cầu sử dụng của từng ngành nghề.

Thông qua việc lựa chọn thiết kế và phương án in, thêu logo phù hợp, doanh nghiệp có thể xây dựng bộ đồng phục đồng nhất, vừa thuận tiện cho nhân viên vừa thể hiện hình ảnh thương hiệu.

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