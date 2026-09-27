ANTD.VN - Sau sáp nhập, số lượng thôn, tổ dân phố của cả nước giảm từ 89.589 còn 48.078 đơn vị; dự kiến giảm từ 37.530 cơ sở giáo dục công lập còn 18.548 đơn vị.

Cả nước giảm hơn 41.500 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Theo Bộ Nội vụ, đến tháng 9/2026, 34 tỉnh, thành phố hoàn thành sắp xếp; số thôn, tổ dân phố theo hướng giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 đơn vị.

Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, các địa phương đã tiếp nhận 4.012 người vào công chức, 395 người vào viên chức, ký hợp đồng với 2.206 người, bố trí 7.587 người tiếp tục công tác ở thôn, tổ dân phố và 1.541 người vào vị trí khác.

Sau sắp xếp, thôn, tổ dân phố tiếp tục bố trí 121.932 người, giảm 103.146 người. Trong đó, 78.347 người được giải quyết chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, 9.732 người hưởng chính sách hỗ trợ của địa phương.

Quá trình triển khai được thực hiện công khai, dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao. Các địa phương đã hoàn thành lấy ý kiến nhân dân, thông qua nghị quyết của HĐND cấp xã và kiện toàn tổ chức để các thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động ổn định.

Đến tháng 9, các bộ đã giảm 40/142 phòng thuộc vụ, tương ứng giảm 28,2% và giảm 55/678 đơn vị sự nghiệp công lập bên trong so với thời điểm ngày 30/9/2025, tương ứng giảm 8,1%.

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục sắp xếp, tinh gọn đầu mối, đẩy mạnh tự chủ.

Đồng thời, Bộ cũng hướng dẫn về thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực thuộc UBND cấp xã.

Về việc sắp xếp cơ sở giáo dục công lập tại địa phương tiếp tục được triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

Bộ Nội vụ đã ban hành các văn bản hướng dẫn giải quyết chính sách đối với nhân sự lãnh đạo, quản lý các cơ sở giáo dục chịu tác động của việc sắp xếp.

Tính đến ngày 24/8, 34/34 địa phương đã phê duyệt đề án sắp xếp, trong đó 16 địa phương đã hoàn thành; tổng số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm từ 37.530 xuống còn 18.548, giảm 18.982 đầu mối, tương ứng 50,6%.

Bộ Nội vụ cũng đang triển khai xây dựng một số đề án trọng điểm về tổ chức chính quyền địa phương.

Trong đó có đề án mô hình tự quản cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu trong tình hình mới; đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cơ sở.