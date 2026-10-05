Cả nước có hơn 114 triệu thuê bao điện thoại

ANTD.VN - Tính đến hết tháng 9/2026, tổng số thuê bao điện thoại của cả nước ước đạt 114,1 triệu máy, theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính).

Thuê bao điện thoại giảm so với cùng kỳ năm ngoái

Tổng số thuê bao điện thoại tại thời điểm cuối tháng 9 ước đạt 114,1 triệu thuê bao, giảm 7,9% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó số thuê bao di động là 111,1 triệu thuê bao, giảm 8,6%.

Nguyên nhân khiến số thuê bao di động giảm đáng kể so với kỳ trước là do các doanh nghiệp viễn thông thực hiện quy định tại Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN ngày 31/03/2026 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc chuẩn hóa, xác thực thông tin thuê bao di động, xác nhận chính chủ sử dụng; các số thuê bao điện thoại chưa hoàn thành chuẩn hóa, xác nhận, xác thực theo quy định đã bị dừng dịch vụ.

Số thuê bao truy cập internet băng rộng cố định tại thời điểm cuối tháng 9 ước đạt 25,0 triệu thuê bao, giảm 0,04% so với cùng thời điểm năm trước.

Dù số thuê bao điện thoại giảm, song doanh thu viễn thông quý III/2026 theo giá hiện hành vẫn tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 103,4 nghìn tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng năm 2026, d­­oanh thu hoạt động viễn thông ước đạt 308,3 nghìn tỷ đồng, tăng 6,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,94%).