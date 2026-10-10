BV Sức khỏe tâm thần Thái Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày 9-10, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ hai.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dự chúc mừng và phát biểu tại buổi lễ. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Nghiêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cùng đại diện các Sở, ngành của tỉnh và các thế hệ cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Y tế - Đỗ Xuân Tuyên trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Bình. Ảnh: MOH

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; Phát triển các chuyên ngành đáp ứng nhu cầu thực tế, nhất là chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, vị thành niên và người cao tuổi.

Đồng thời, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, phát triển các phương pháp điều trị tâm lý, phục hồi chức năng, tăng cường chỉ đạo tuyến, hỗ trợ y tế cơ sở phát hiện sớm và quản lý người bệnh tại cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị tỉnh Hưng Yên tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và có chính sách thu hút nhân lực cho bệnh viện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm trao Bằng khen cho cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: MOH

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm cũng đề nghị Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo chuyên môn, bố trí nguồn lực nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và xây dựng chính sách đào tạo, thu hút nhân lực.

Đối với bệnh viện, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên yêu cầu chủ động tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi và điều trị người bệnh. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm môi trường khám, chữa bệnh an toàn, sạch sẽ.

Từ tháng 7/2025, bệnh viện trở thành đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên trong một không gian phát triển mới, rộng mở hơn.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Bình.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Thái Bình.