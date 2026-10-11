Bước tiến mới trong dự án phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới của Anh-Italy-Nhật Bản

ANTD.VN - Dự án hợp tác phát triển máy bay chiến đấu giữa Nhật Bản, Anh và Italy đã tiến thêm một bước. Liên doanh Edgewing đảm nhận dự án đã mở một cơ sở mới tại thành phố Turin ở miền Bắc Italy.

Lễ khai trương cơ sở mới tại thành phố Turin ở miền Bắc Italy. Ảnh: NHK

Các lãnh đạo cấp cao của công ty và đại diện chính phủ từ 3 nước đã tham dự lễ khai trương hôm 9-10. Edgewing nhận nguồn vốn từ các công ty Nhật Bản, Anh và Italy. Tổng giá trị các hợp đồng công ty đã ký đến nay là trên 6,3 tỉ USD.

Edgewing đặt mục tiêu triển khai máy bay chiến đấu thế hệ mới vào năm 2035 với hiệu suất vượt các dòng máy bay tối tân hiện nay. Máy bay cũng sẽ có khả năng phối hợp hoạt động với thiết bị bay không người lái.

Trụ sở của Edgewing đặt ở ngoại ô London, Anh. Công ty dự định mở thêm cơ sở tại thành phố Nagoya của Nhật Bản và tại Warton ở Anh. Cơ sở tại Turin nằm trong cùng khuôn viên với bộ phận máy bay thuộc Công ty quốc phòng lớn Leonardo của Italy. Dự kiến từ nay đến hết năm sau, công ty sẽ bố trí hơn 300 nhân viên tại đây.

Giám đốc điều hành Edgewing, ông Marco Zoff, bày tỏ sự tin tưởng vào dự án và nói rằng các kỹ sư của 3 bên từ nay sẽ có điều kiện làm việc hiệu quả hơn.