ANTD.VN - Sáng 19-10, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức Lễ khai giảng huấn luyện đầu khóa cho học viên khóa D58 Học viện An ninh nhân dân tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, xã Yên Bài, Hà Nội.

Dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và 514 học viên tham gia khóa huấn luyện.

Khóa huấn luyện đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình học tập, rèn luyện và trưởng thành của các học viên D58, giúp những tân học viên từng bước làm quen với môi trường chính quy, kỷ luật của lực lượng CAND; được tiếp cận những kiến thức, kỹ năng cơ bản, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong của người chiến sĩ CAND, tạo nền tảng cho quá trình học tập, rèn luyện trong những năm tiếp theo.

Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại lễ khai giảng

Là đơn vị có bề dày truyền thống trong công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ tổ chức huấn luyện đầu khóa, góp phần xây dựng nền tảng về bản lĩnh, ý chí, tác phong và kỷ luật cho thế hệ chiến sỹ Công an tương lai.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ yêu cầu Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; chủ động đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng khoa học, thiết thực, hiệu quả, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật và thể lực cho học viên.

514 học viên khóa D58 Học viện An ninh nhân dân sẽ có những bước khởi đầu quan trọng trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ

Đồng chí Phó Tư lệnh cũng lưu ý đội ngũ cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên cần quan tâm, gần gũi, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên, hỗ trợ học viên vượt qua khó khăn trong những ngày đầu học tập, rèn luyện.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan bảo đảm tốt công tác hậu cần, chăm sóc sức khỏe, đời sống sinh hoạt; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hóa, văn nghệ, tình nguyện vì cộng đồng, giúp học viên nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.

Đối với các học viên khóa D58, Đại tá Đỗ Xuân Tiệp đề nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật và quy chế huấn luyện; tích cực học tập, rèn luyện thể lực, kỹ năng, xây dựng bản lĩnh chiến đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với phương châm “Rèn luyện trong gian khó - Trưởng thành trong kỷ luật - Vững vàng trong thử thách”, khóa huấn luyện là bước khởi đầu quan trọng, tạo tiền đề để các học viên D58 tiếp tục phấn đấu, trưởng thành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng CAND trong tình hình mới.