“Bước chân trên mây” hòa mình vào thiên nhiên, kể chuyện du lịch Lai Châu qua mỗi cung đường

ANTD.VN - Giải leo núi "Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi" đã khép lại với nhiều vận động viên được vinh danh ở các cự ly 5 km, 11 km và 22 km.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải

Chiều 4/10, Ban Tổ chức Giải leo núi "Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi" tổ chức lễ trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc sau một ngày tranh tài tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.

Giải năm nay gồm 3 cự ly 5 km, 11 km và 22 km, với các cung đường được thiết kế qua địa hình vùng cao, kết hợp giữa thử thách thể lực và trải nghiệm cảnh quan, văn hóa bản địa.

Sau thời gian vận động viên tranh tài, Ban tổ chức đã vinh danh, trao giải cho những gương mặt có thành tích xuất sắc, ghi nhận nỗ lực, tinh thần thi đấu và ý chí vượt qua giới hạn của mỗi người tham gia.

Theo đó, ở cự ly 5 km nam, VĐV Ú Minh Đồng (phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu) giành giải nhất. Giải nhì thuộc về Lìm Đức Hoàn (25 Runner) và giải ba thuộc về Hạng Trinh Sang (xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu).

Ở cự ly 5km nữ, Mùa Thị Chinh (xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) giành giải nhất; Lý Thị Chua (xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) giành giải nhì và Lưu Thị Mai (Công ty Điện lực Lai Châu) giành giải ba.

Tại cự ly 11 km nam, giải nhất thuộc về Lò Văn Long (25 Runner); giải nhì Hoàng Văn Nam (25 Runner) và giải ba Sùng A Tính (Tam Đường Runner).

Ở nội dung 11 km nữ, Thàm Ngọc Nhi (25 Runner) giành giải nhất; Chẻo San Mẩy (Trường Mầm non Tả Lèng) giành giải nhì và Lò Thị Tươi (25 Runner) giành giải ba.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên

Cự ly 22 km là cự ly có quãng đường dài nhất, nội dung 22km đòi hỏi các VĐV phải có sức bền, khả năng thích ứng với địa hình và duy trì thể lực trong suốt chặng đua. Nội dung này được chia thành 3 nhóm thi đấu.

Ở nhóm 1 nam, giải nhất thuộc về Tòng Văn Hoàn (25 Runner); giải nhì Hàng A Giàng (Tam Đường Runner) và giải Ba Hạng A Vắng (Tam Đường Runner).

Ở nhóm 1 nữ, Vàng Thị Chi (Tam Đường Runner) giành giải nhất; giải nhì thuộc về Ngô Nguyệt (Tam Đường Runner) và giải ba Vũ Thị Hương Giang (Lai Châu Runner).

Ở nhóm 2 nam, Hủng Văn Lanh (Tam Đường Runner) giành giải nhất; Trần Ngọc Hà (Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Lai Châu) giành giải nhì và Nguyễn Văn Tạo (Lai Châu Runner) giành giải ba.

Ở nhóm 2 nữ, giải nhất thuộc về Lò Thị Thương (Lai Châu Runner); giải nhì Vũ Thị Ninh (Lai Châu Runner) và giải ba Phạm Thị Bảy (Tam Đường Runner).

Ở nhóm 3 nam, Trần Việt Cường (Tam Đường Runner) giành giải nhất; giải nhì Nguyễn Công Quý (Lai Châu Runner) và giải ba Nguyễn Văn Nghĩa (Lai Châu Runner).

Ở nhóm 3 nữ, giải nhất thuộc về Trần Thị Oanh (Lai Châu Runner); giải nhì là Ong Thị Quế (Lai Châu Runner) và giải ba là Nguyễn Thị Xuân (Lai Châu Runner).

Ở nội dung đồng đội nam, nữ, giải nhất thuộc về 25 Runner với các VĐV Lò Văn Long, Hoàng Văn Nam, Lò Văn Việt, Lò Thị Tươi, Thàm Ngọc Nhi và Nông Thị Kiểm.

Giải nhì thuộc về Tam Đường Runner với các VĐV Từ Thị Thùy, Đỗ Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Ngọc, Sùng A Páo, Sùng A Tính và Giàng A Câu.

Lai Châu Runner giành giải ba với các VĐV Lê Thị Hồng Liễu, Vàng Quỳnh Anh, Vũ Thúy Quỳnh, Nguyễn Công Cường, Sẻ Văn Quân và Trần Thanh Tuấn.

Với thành tích nổi bật tại các nội dung thi đấu, 25 Runner giành giải nhất toàn đoàn với 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Tam Đường Runner giành giải nhì toàn đoàn với 3 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

Lai Châu Runner giành giải ba toàn đoàn với 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ giải, Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng cho nhóm nhà báo tham gia tranh tài ở cự ly 22 km.

Nữ nhà báo tranh tài 22 km

Ở nội dung nam, nhà báo Trịnh Hoàng Yên (Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai) giành giải nhất; giải nhì thuộc về nhà báo Trần Quang Phát (Đài Truyền hình Việt Nam - VTV) và giải ba nhà báo Lê Bảo Trung (Báo Nhân Dân) . Các VĐV: Nhà báo Vì Văn Định (Báo Pháp luật Việt Nam), nhà báo Phạm Thanh Tùng (Báo, và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai) và nhà báo Phạm Minh Thành (VTV) nhận giải khuyến khích.

Ở nội dung nữ, giải nhất thuộc về nhà báo Trần Thu Trang (TTXVN); giải nhì Nhà báo Nguyễn Thị Hường (Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Cần Thơ) và giải ba Nguyễn Thị Minh Ngọc (VTV) . Các nhà báo Đỗ Thị Mỵ Châu (Báo PLVN) , Đoàn Phương Loan (Báo VnExpress) và Nguyễn Thị Phương Thúy (Báo Vietnamnet) nhận giải khuyến khích.

Ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu và nhà báo Trần Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam tặng hoa các đơn vị đồng hành và nhà tài trợ

Không chỉ hướng đến thành tích, giải đấu còn tạo cơ hội để các vận động viên trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa và đời sống của đồng bào vùng cao. Với nhiều người tham gia, hành trình chinh phục các cung đường cũng là dịp thử thách sức bền, khám phá địa phương và giao lưu với những người cùng đam mê thể thao.

Trong khuôn khổ Giải "Bước chân trên mây", Ban tổ chức phối hợp với các đơn vị, nhà tài trợ trao tặng 40 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các điểm trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sin Suối Hồ.

Hoạt động nhằm động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng của Ban tổ chức, các đơn vị đồng hành và nhà tài trợ.

Lễ trao giải khép lại một ngày tranh tài sôi nổi trên những cung đường vùng cao. Mỗi bước chạy không chỉ hướng đến thành tích mà còn là hành trình vượt qua giới hạn bản thân, trải nghiệm thiên nhiên và lan tỏa tinh thần thể thao.

Thông qua giải đấu, Ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục tạo thêm những sân chơi thể thao gắn với trải nghiệm, qua đó góp phần quảng bá cảnh quan, văn hóa và con người địa phương đến với du khách, vận động viên trong và ngoài tỉnh Lai Châu.