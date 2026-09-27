Bùi Khánh Nguyên và 10 ca khúc "Rạng rỡ Quảng Ninh"

ANTD.VN - Không phải nhạc sĩ chuyên nghiệp, Bùi Khánh Nguyên – một người con Quảng Ninh nhiều năm xa quê đã chọn âm nhạc để trở về. Album “Rạng rỡ Quảng Ninh” gồm 10 ca khúc, tái hiện đất Mỏ qua những địa danh từ Hạ Long, Bình Liêu, Hoành Mô đến Quỳnh Lâm, Ngọa Vân.

Những lát cắt về đất Mỏ

Từ mùa hoa sở trắng ở Bình Liêu, những áng mây nơi Hoành Mô đến dấu tích nhà Trần ở Quỳnh Lâm, Ngọa Vân và vẻ đẹp kỳ vĩ của vịnh Hạ Long, 10 ca khúc mở ra một Quảng Ninh nhiều lớp ký ức.

Bùi Khánh Nguyên là lãnh đạo doanh nghiệp, từng học tập tại Hà Nội, làm việc nhiều năm ở TP HCM. Xa quê, những ký ức về đất Mỏ không phai nhạt mà trở thành chất liệu để ông viết nhạc.

“Tôi là một nhạc sĩ không chuyên, nhưng được thừa hưởng tình yêu văn học nghệ thuật từ gia đình và lớn lên trong không gian giàu tình yêu âm nhạc của đất Mỏ. Dù học tập tại Hà Nội rồi làm việc tại TP HCM, tôi vẫn mang theo gần như nguyên vẹn tâm hồn phóng khoáng và tình yêu thiên nhiên của người Quảng Ninh”, ông chia sẻ.

Chuyên gia Bùi Khánh Nguyên.

Album được phát hành nhân dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, như món quà người con xa quê gửi về quê hương. Đáng chú ý, tác giả không chỉ chọn những địa danh quen thuộc mà còn đưa vào âm nhạc các vùng đất như Bình Liêu, Hoành Mô, Quỳnh Lâm, Ngọa Vân – những nơi chứa đựng giá trị cảnh quan, lịch sử và văn hóa riêng.

Với Bùi Khánh Nguyên, âm nhạc không nhằm kể một câu chuyện lớn lao mà bắt đầu từ những điều gần gũi: Một mùa hoa, một ngọn núi, áng mây hay dấu tích lịch sử.

“Tôi mong những bài hát trong album giúp người nghe hiểu thêm một chút về Quảng Ninh và từ đó yêu thêm mảnh đất này. Tôi cũng mong sẽ có thêm nhiều tác giả viết về Quảng Ninh, về thiên nhiên, quê hương và đất nước – bởi vẫn còn rất nhiều câu chuyện đẹp đáng được kể bằng âm nhạc” - ông nói.

Phần lớn ca khúc được thể hiện bởi những giọng hát đến từ Quảng Ninh như Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Đức Bắc, Lưu Hồng Nhung, Phương Dung… cùng khách mời đặc biệt là ca sĩ Mê Linh – nhạc mẫu của tác giả.

Những giọng ca gắn với đất Mỏ giúp câu chuyện cá nhân của Bùi Khánh Nguyên được mở rộng thành một câu chuyện giàu tính cộng đồng, nơi ký ức riêng gặp gỡ ký ức quê hương.

Một Quảng Ninh không chỉ có Hạ Long

Quảng Ninh hôm nay được biết đến với biển đảo, biên giới, cảng biển, cửa khẩu, sân bay và hệ thống hạ tầng ngày càng hiện đại. Song song với quá trình phát triển, đời sống văn hóa vẫn là một phần quan trọng làm nên bản sắc vùng đất.

Nhiều thế hệ nghệ sĩ đã trưởng thành hoặc để lại dấu ấn tại Quảng Ninh như NSND Lê Dung, NSND Quang Thọ, NSND Đức Long, nhạc sĩ Huy Tuấn, các ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Nguyễn Ngọc Anh, Đen Vâu, Bích Phương…

Trong dòng chảy đó, “Rạng rỡ Quảng Ninh” mang đến một góc nhìn khác: Góc nhìn của một người làm doanh nghiệp tìm đến âm nhạc để nói về quê hương.

10 ca khúc cũng mở rộng hình dung về Quảng Ninh. Nếu Hạ Long là biểu tượng đã vươn ra thế giới, thì Bình Liêu, Hoành Mô, Quỳnh Lâm, Ngọa Vân lại đưa người nghe về những miền đất giàu ký ức.

Một mùa hoa sở, một áng mây nơi biên giới, một mái chùa giữa núi rừng, một vùng biển thân thuộc – những hình ảnh ấy qua âm nhạc trở thành sợi dây nối người đi xa với nơi mình sinh ra.

Bùi Khánh Nguyên trở về bằng 10 ca khúc. Và có lẽ, với những người xa quê, chỉ cần một giai điệu vang lên, khoảng cách cũng có thể được rút ngắn lại.