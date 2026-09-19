Brewing Tomorrow: Carlsberg Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững thông qua sử dụng tài nguyên hiệu quả

ANTD.VN - Tại Green Industries Summit 2026, Carlsberg Việt Nam chia sẻ cách doanh nghiệp hiện thực hóa các mục tiêu của Brewing Tomorrow thông qua đầu tư vào công nghệ sản xuất hiệu quả, năng lượng tái tạo và các giải pháp tuần hoàn tài nguyên, đồng thời nhấn mạnh vai trò của hợp tác trong thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Ông Peter Wachenschwanz - Giám đốc cấp cao chuỗi cung ứng tích hợp, Carlsberg Việt Nam chia sẻ cách doanh nghiệp hiện thực hóa Brewing Tomorrow qua những bước tiến cụ thể trong vận hành.

Trong tiến trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, tăng trưởng công nghiệp tại Việt Nam ngày càng gắn chặt với yêu cầu sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, chuyển dịch sang các nguồn năng lượng phát thải carbon thấp và thúc đẩy các mô hình sản xuất tuần hoàn. Tại Green Industries Summit 2026, Carlsberg Việt Nam đã chia sẻ cách doanh nghiệp hiện thực hóa những định hướng này trong hoạt động sản xuất, đồng thời nhấn mạnh những điều kiện cần thiết để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh trên toàn ngành.

Được đồng tổ chức bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham) và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Green Industries Summit 2026 diễn ra tại TP.HCM ngày 10/9 với chủ đề “Powering Vietnam’s Green Industry 4.0 – Kiến tạo nền công nghiệp xanh 4.0 của Việt Nam”, quy tụ hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia Bắc Âu.

Đại diện Carlsberg Việt Nam, ông Peter Wachenschwanz, Giám đốc cấp cao chuỗi cung ứng tích hợp, đã trình bày chủ đề “Brewing Tomorrow: Innovations Shaping the Future of Green Industries – Những đổi mới định hình tương lai của ngành công nghiệp xanh”, đồng thời tham gia phiên thảo luận “Building Vietnam’s Green Energy Ecosystem – Xây dựng hệ sinh thái năng lượng xanh tại Việt Nam”. Qua hai phiên, ông chia sẻ cách Carlsberg Việt Nam đang mở rộng năng lực sản xuất song song với nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

“Chuyển đổi xanh bắt đầu từ chính những hoạt động bên trong nhà máy – từ việc sử dụng ít nước hơn, ít năng lượng hơn và ít nguyên vật liệu hơn cho mỗi đơn vị sản phẩm. Tuy nhiên, để tiến xa hơn, hành trình này cần vượt ra ngoài phạm vi nhà máy. Việc mở rộng năng lượng tái tạo và các giải pháp tuần hoàn đòi hỏi một khung chính sách rõ ràng, những mô hình thương mại khả thi và sự phối hợp chặt chẽ hơn trong toàn hệ sinh thái. Khi hiệu quả vận hành được kết nối với những thay đổi mang tính hệ thống, sự tăng trưởng công nghiệp có thể tạo ra nhiều giá trị hơn với tác động môi trường thấp hơn”, ông Peter chia sẻ.

Từ mục tiêu đến những thay đổi cụ thể trong vận hành

Hành trình phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam được định hướng bởi Brewing Tomorrow, chương trình phát triển bền vững của Tập đoàn Carlsberg với bốn trọng tâm: giảm phát thải carbon, bảo vệ thiên nhiên, truyền cảm hứng cho những lựa chọn có trách nhiệm và trao quyền cho con người.

Tập đoàn đặt mục tiêu giảm 90% lượng phát thải từ hoạt động vận hành và sử dụng 100% điện năng từ các nguồn năng lượng tái tạo mới vào năm 2032, hướng tới đạt phát thải ròng bằng 0 trên toàn chuỗi giá trị vào năm 2040... Tại Việt Nam, các cam kết này đang được hiện thực hóa thông qua đầu tư vào công nghệ sản xuất hiệu quả, tối ưu năng lượng, quản lý tài nguyên nước và các giải pháp bao bì tuần hoàn.

Nhà máy bia Phú Bài tại Huế là minh chứng rõ nét cho cách các mục tiêu bền vững được tích hợp ngay từ quá trình mở rộng sản xuất. Với khoản đầu tư khoảng 90 triệu USD, dự án mở rộng được khánh thành vào tháng 8/2025 đã giúp công suất nhà máy tăng hơn 50%, đưa Phú Bài trở thành nhà máy bia có công suất lớn nhất của Carlsberg tại châu Á.

Dù quy mô được mở rộng đáng kể, dây chuyền nấu bia mới sử dụng ít hơn khoảng 20% nước và 15% năng lượng so với dây chuyền trước đây. Nhà máy hiện tiêu thụ khoảng 2,1 hectolit nước cho mỗi hectolit bia thành phẩm, thuộc nhóm những cơ sở sử dụng nước hiệu quả nhất của Carlsberg tại châu Á. Lượng CO₂ phát sinh trong quá trình lên men cũng được thu hồi và tái sử dụng, góp phần nâng cao hiệu quả tài nguyên và giảm tác động môi trường.

Nhà máy Phú Bài sau dự án mở rộng đã trở thành nhà máy bia lớn nhất của Carlsberg tại châu Á.

Thúc đẩy tuần hoàn tài nguyên và chuyển dịch năng lượng xanh

Từ đầu năm 2026, Carlsberg Việt Nam đã đạt mục tiêu không chất thải chôn lấp (Zero Waste to Landfill). Doanh nghiệp tập trung giảm phát sinh chất thải tại nguồn và tăng cường phân loại tại chỗ. Các vật liệu có khả năng tái chế được đưa đi tái chế, phần chất thải còn lại được xử lý thông qua các giải pháp chuyển đổi chất thải thành năng lượng, trong khi bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải được tái sử dụng để sản xuất phân bón nông nghiệp.

Tính tuần hoàn cũng được mở rộng trên toàn chuỗi giá trị. Carlsberg Việt Nam hiện thu hồi và tái sử dụng 98,5% chai thủy tinh hoàn lưu, sử dụng két nhựa được sản xuất hoàn toàn từ nhựa tái chế. Doanh nghiệp cũng tiếp tục nghiên cứu các giải pháp giảm trọng lượng bao bì nhằm tiết giảm nguyên vật liệu mà vẫn đảm bảo chất lượng và hiệu suất sản phẩm.

Trong lộ trình giảm phát thải carbon, doanh nghiệp kết hợp công nghệ sản xuất bia hiệu suất cao, các giải pháp thu hồi nhiệt và nguồn hơi nước từ sinh khối nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng. Song song đó, lộ trình chuyển dịch điện năng bao gồm việc sử dụng điện được chứng nhận I-REC từ năm 2022, triển khai điện mặt trời áp mái từ quý III/2026, dự kiến đáp ứng tới 10% nhu cầu điện của nhà máy, đồng thời hướng tới áp dụng cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) từ năm 2028.

Dự án điện mặt trời áp mái của Carlsberg Việt Nam dự kiến đáp ứng tới 10% nhu cầu sử dụng điện của nhà máy bia Phú Bài.

Tại phiên thảo luận “Xây dựng hệ sinh thái năng lượng xanh tại Việt Nam”, ông Peter Wachenschwanz tiếp tục mở rộng câu chuyện sang những thách thức lớn hơn của quá trình chuyển dịch năng lượng. Phiên thảo luận làm rõ vai trò của sự phối hợp giữa các nhà phát triển năng lượng tái tạo, doanh nghiệp sử dụng điện công nghiệp và các bên thúc đẩy thị trường trong việc xây dựng một hệ sinh thái năng lượng xanh có khả năng mở rộng.

Các diễn giả trao đổi về cách thúc đẩy hợp tác nhằm xây dựng hệ sinh thái năng lượng xanh tại Việt Nam.

Để đưa ra các cam kết dài hạn về năng lượng tái tạo, doanh nghiệp sản xuất cần một khung pháp lý ổn định, mô hình thương mại khả thi, hạ tầng lưới điện tin cậy và cơ chế xác minh minh bạch. Sự phối hợp sớm giữa doanh nghiệp, nhà phát triển dự án và nhà đầu tư sẽ giúp chuyển hóa nhu cầu thực tế thành những dự án có khả năng thu hút đầu tư, vận hành ổn định và có thể nhân rộng.

Từ phòng ngừa thất thoát đến tối ưu giá trị tài nguyên

Trước đó, Carlsberg Việt Nam cũng tham gia hội thảo “Từ bằng chứng đến hành động: Thúc đẩy các giải pháp kinh tế tuần hoàn nhằm giảm thiểu thất thoát và lãng phí lương thực thực phẩm tại Việt Nam”, diễn ra tại Hà Nội ngày 19/8, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Phòng ngừa thất thoát ngay từ đầu là nền tảng của sản xuất tuần hoàn, giúp bảo toàn nguyên liệu, nước, năng lượng và giá trị trong quá trình sản xuất bia.

Trong bài phát biểu tại hội thảo, ông Peter nhấn mạnh rằng phòng ngừa thất thoát ngay từ đầu là nền tảng của sản xuất tuần hoàn. Mỗi phần nguyên liệu được bảo toàn cũng đồng nghĩa với việc giữ lại nguồn nước, năng lượng và giá trị đã được đầu tư trong quá trình sản xuất. Vì vậy, giảm thất thoát ngay từ đầu giúp bảo toàn giá trị hiệu quả hơn so với chỉ thu hồi nguyên liệu khi đã trở thành chất thải.

Thông qua công nghệ tiên tiến, hệ thống thu hồi men và kiểm soát quy trình theo thời gian thực, Carlsberg Việt Nam đã nâng hiệu suất sử dụng nguyên liệu lên khoảng 97,4%. Các phụ phẩm trong quá trình sản xuất tiếp tục được khai thác theo hướng gia tăng giá trị: bã hèm được tận dụng làm thức ăn chăn nuôi, và doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu các giải pháp chuyển hóa men bia sau sản xuất thành những ứng dụng có giá trị cao hơn.

Qua hai diễn đàn, Carlsberg Việt Nam cho thấy tăng trưởng kinh tế xanh không nằm ở việc sản xuất ít hơn, mà ở khả năng tạo ra nhiều giá trị hơn từ ít tài nguyên hơn. Với Brewing Tomorrow, doanh nghiệp đang từng bước chuyển hóa định hướng này thành những thay đổi cụ thể trong vận hành và đầu tư, góp phần thúc đẩy một nền kinh tế hiệu quả hơn, tuần hoàn hơn và bền vững hơn tại Việt Nam.