Bốn binh sĩ NATO bị thương do đồng đội bắn nhầm lúc tập trận

ANTD.VN - Bốn binh sĩ Italy bị thương sau khi một đồng đội trong cùng đơn vị vô tình nổ súng vào chiếc xe bọc thép trong cuộc tập trận bắn đạn thật của NATO tại Latvia.

Xe chiến đấu bộ binh bánh xích Dardo của Italy. Ảnh: NurPhoto/Getty Images

Sự việc xảy ra vào tối 25-9 tại thao trường Adazi, nơi lực lượng Italy đang triển khai trong khuôn khổ kế hoạch tăng cường quân sự của NATO ở sườn phía Đông của khối.

Theo Bộ Quốc phòng Italy, một binh sĩ vận hành loại vũ khí không tự động gắn trên xe quân sự đã vô tình nổ súng vào một chiếc xe khác của Italy đang chở bốn quân nhân. Hãng ANSA đưa tin rằng loạt đạn từ súng máy 7,62 mm gắn trên xe chiến đấu bộ binh Dardo đã bắn trúng một chiếc Dardo khác đang di chuyển ngay phía trước, dường như vào lúc cửa hậu của chiếc xe này đang mở.

Cả bốn binh sĩ - thuộc Trung đoàn Bersaglieri số 11 của Italy - nhanh chóng được đưa đến bệnh viện ở Riga. Một người bị thương nặng hơn nhưng đang trong tình trạng ổn định; không ai trong số họ bị cho là gặp nguy hiểm đến tính mạng. Các điều tra viên quân sự đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng nhầm vào đồng đội này.

Khoảng 300 binh sĩ Italy đang đóng quân tại Trại Adazi như một phần của lực lượng đa quốc gia thuộc NATO tại Latvia. Khối quân sự này đã liên tục tăng cường lực lượng ở sườn phía Đông, đẩy mạnh các cuộc tập trận bắn đạn thật gần biên giới Nga và Belarus, đồng thời khẳng định các hoạt động triển khai và tập trận này mang tính chất “phòng thủ”.

Số lượng các cuộc tập trận gia tăng đã dẫn đến hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng tại khu vực Baltic trong những năm gần đây. Vào tháng 3-2025, bốn binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng khi chiếc xe cứu kéo M88 Hercules nặng 70 tấn chở họ bị sa lầy xuống vùng đầm lầy tại thao trường Pabrade của Lithuania, cách biên giới Belarus chưa đầy 10 km.