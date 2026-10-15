Bồi dưỡng lý luận, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho sỹ quan Cảnh vệ

ANTD.VN - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vừa phối hợp với Học viện An ninh Nhân dân khai giảng lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm 2026 mở tại đơn vị.

Thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Học viện An ninh nhân dân, từ năm 2020 đến nay, hai đơn vị đã tích cực phối hợp tổ chức nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBCS, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công tác cảnh vệ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chiều, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại Lễ Khai giảng

Trong đó, Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức đào tạo tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ các chương trình đại học văn bằng 2 nghiệp vụ Công an, cao cấp lý luận chính trị và trung cấp lý luận chính trị; đồng thời tiếp nhận cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh tham gia học tập ở nhiều trình độ khác nhau.

Đại tá GS.TS Nguyễn Trường Thọ, Phó Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân phát biểu tại buổi lễ

Năm 2026, trên cơ sở nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã phối hợp với Học viện An ninh nhân dân và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Bộ Công an phê duyệt mở 2 lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong thời gian 12 tháng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Đình Chiều, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực tư duy, phương pháp công tác và khả năng vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn công tác là vô cùng quan trọng.

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

Vì vậy, đồng chí Phó Tư lệnh đề nghị Học viện An ninh nhân dân tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong quá trình tổ chức đào tạo; đội ngũ giảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo nội dung bài giảng, bảo đảm tính khoa học, định hướng chính trị và tính thực tiễn; các học viên tham gia lớp học, phải xác định nhiệm vụ học tập là nhiệm vụ chính trị, luôn đề cao tinh thần đoàn kết, chấp hành điều lệnh CAND, tập trung nghiên cứu, học tập; tích cực trao đổi, học hỏi, thảo luận trên tinh thần học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, dân chủ, thẳng thắn.