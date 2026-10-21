ANTD.VN - Chủ động đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh, Công an phường Tây Hồ, Hà Nội tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tại Trường THPT chuyên Chu Văn An, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất” trong Công an nhân dân.

Hướng dẫn học sinh lái xe an toàn

Ngày 21/10/2026, thực hiện Kế hoạch số 368/KH-UBND ngày 25/9/2026 của UBND thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 505/KH-CAHN-PC08 ngày 8/10/2026 của Công an thành phố Hà Nội về triển khai “Chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”, Công an phường Tây Hồ tổ chức hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn tại Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong học sinh, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để các em chủ động bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông.

Công an phường Tây Hồ phối hợp Trường THPT chuyên Chu Văn An bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

Với quy mô 64 lớp, 2.411 học sinh cùng 193 cán bộ quản lý, viên chức và lao động hợp đồng, Trường THPT chuyên Chu Văn An là địa điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ. Việc phối hợp giữa lực lượng Công an và nhà trường góp phần đưa kiến thức an toàn giao thông đến gần hơn với học sinh, từng bước hình thành thói quen ứng xử văn minh, có trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Thông qua chương trình, Công an phường Tây Hồ chú trọng nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, từ việc đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, tuân thủ hệ thống đèn tín hiệu, biển báo giao thông đến việc giữ tốc độ phù hợp, không phóng nhanh, vượt ẩu. Đặc biệt, học sinh được nhắc nhở không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định, không chủ quan trước những nguy cơ mất an toàn trên đường.

Công tác tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy định pháp luật mà còn hướng tới xây dựng ý thức tự giác, giúp mỗi học sinh hiểu rằng một hành vi thiếu cẩn trọng có thể gây nguy hiểm cho chính mình và những người xung quanh. Mỗi người chấp hành nghiêm quy định giao thông sẽ góp phần hạn chế tai nạn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và xây dựng môi trường giao thông an toàn.

Việc tổ chức bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn tại trường học thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của Công an phường Tây Hồ trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngay từ cơ sở. Đây cũng là cách làm cụ thể nhằm đưa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” đi vào thực tiễn công tác.

Hướng dẫn kỹ năng an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, Công an phường Tây Hồ tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Việc phối hợp với các nhà trường, khu dân cư được xác định là giải pháp quan trọng để kiến thức pháp luật không chỉ đến với học sinh mà còn lan tỏa tới từng gia đình, từng người dân.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy hướng dẫn, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm; đồng thời chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở các hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Từ những hoạt động cụ thể, thiết thực, hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng. Mỗi học sinh cũng được khuyến khích trở thành một tuyên truyền viên tích cực, bắt đầu từ việc chấp hành nghiêm quy định giao thông, nhắc nhở bạn bè và người thân cùng thực hiện.

Thời gian tới, Công an phường Tây Hồ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị, nhà trường và khu dân cư nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Qua đó, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, giữ gìn bình yên trên từng tuyến phố.