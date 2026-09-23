Bộ Y tế đề xuất siết giám sát quan trắc môi trường lao động

ANTD.VN - Trả lời kiến nghị của cử tri Quảng Ninh, Bộ Y tế cho biết, đang sửa đổi quy định về quan trắc môi trường lao động, trong đó dự kiến yêu cầu các tổ chức thực hiện quan trắc phải thông báo kế hoạch trước ít nhất 7 ngày để cơ quan y tế cấp tỉnh kiểm tra, giám sát.

Về cơ chế giám sát đối với tổ chức cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường lao động, Bộ Y tế cho biết đã ban hành Công văn hướng dẫn kiểm tra tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động, áp dụng đối với cơ quan quản lý Nhà nước về y tế tại cấp tỉnh.

Hằng năm, Bộ Y tế tổ chức các hội nghị phổ biến, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, phương pháp và kỹ thuật mới về quan trắc môi trường lao động cho Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố.

Hiện nay, Bộ Y tế đang sửa đổi Thông tư số 19. Dự thảo đã bổ sung quy định tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động phải lập kế hoạch và gửi cơ quan chuyên môn về y tế cấp tỉnh nơi cơ sở lao động đặt trụ sở trước ít nhất 7 ngày, bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, để cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định.

Ảnh minh họa (Lê Thành)

Còn về phân loại sức khỏe đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, theo Bộ Y tế, hhiện nay, việc phân loại sức khỏe cho người lao động được áp dụng theo Quyết định số 1613 của Bộ Y tế ban hành "Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, khám định kỳ" cho người lao động.

Cụ thể, tiêu chuẩn sức khoẻ là một trong những điều kiện để tuyển dụng và ký kết các hợp đồng lao động. Khi tuyển dụng và thực hiện các hợp đồng phải tuân theo các tiêu chuẩn sức khoẻ riêng của từng nghề, từng công việc do Bộ Y tế quy định.

Bên cạnh đó, đối với tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao độn thì khi thực hiện tuyển dụng hoặc ký kết hợp đồng lao động đối với các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động bắt buộc phải có đủ điều kiện sức khỏe loại I và loại II.

Ngoài ra, đối với lao động chủ yếu là lao động thể lực thông thường thì chỉ cần đảm bảo sức khỏe từ loại III trở lên.

“Hiện nay, Bộ Y tế đang xây dựng lại bộ tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để phù hợp với tình hình thực tế” – Bộ Y tế nêu rõ.