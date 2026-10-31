Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2028 – 2029

ANTD.VN -Từ năm học 2028 – 2029, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đưa vào sử dụng thống nhất 1 bộ sách giáo khoa, đồng thời cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh.

Gần 30.000 cán bộ quản lý giáo dục được chuyển sang dạy học

Trong phiên họp sáng nay, 31/10, phát biểu giải trình, tiếp thu các ý kiến đại biểu Quốc hội về các vấn đề trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo (GDĐT), Bộ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn đồng tình cao với những trao đổi, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu, tập trung vào các vấn đề trọng tâm gồm: Cơ sở vật chất trường, lớp; Biên chế và chính sách đối với đội ngũ nhà giáo; Nội dung chương trình, sách giáo khoa; Thi cử và tuyển sinh; An toàn trường học; Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Về cơ sở vật chất trường, lớp, Bộ trưởng cho biết, chúng ta muốn mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho người dân, đặc biệt là theo chủ trương của Nghị quyết 71 và Luật Giáo dục mới là tiến tới phổ cập giáo dục THPT và tương đương, cũng như mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng cho tất cả người dân tại các địa phương. Việc xây dựng đủ trường, đủ lớp và đủ giáo viên là yêu cầu số một. Bộ GDĐT đã hướng dẫn các địa phương chuẩn bị trường lớp đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học theo danh mục mà Bộ ban hành kèm theo Chương trình giáo dục phổ thông.

Về việc xây dựng các trường nội trú liên cấp, theo Bộ trưởng, thời gian qua đã khánh thành 108 trường phổ thông nội trú liên cấp và sẽ tiếp tục xây dựng trong giai đoạn 2. Bộ GDĐT đã được Chính phủ giao việc đánh giá triển khai trong giai đoạn 1, đánh giá hiệu quả và hướng dẫn đầy đủ quy trình vận hành làm sao cho hiệu quả, đồng thời kiến nghị, đề xuất cho tiếp tục mở rộng các trường ở những địa bàn khó khăn, không chỉ là ở những vùng biên giới.

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay đã được hợp nhất thành một chương trình, Bộ cũng đã xây dựng, đưa đề xuất những tiêu chí, kiến nghị ưu tiên cho việc các địa phương xây dựng trường lớp và trang bị cơ sở vật chất để phục vụ nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng cho người dân.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu giải trình

Về đội ngũ nhà giáo và biên chế, sau quá trình sắp xếp, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, đã có một số lượng khá lớn (gần 30.000 cán bộ quản lý giáo dục) được chuyển sang dạy học, qua đó cũng giảm bớt được việc thiếu giáo viên.

Bộ đã hướng dẫn các địa phương khẩn trương và tích cực trong việc sắp xếp đội ngũ giáo viên, điều chuyển, điều động giữa các địa bàn khác nhau để tránh tình trạng thừa thiếu cục bộ; đồng thời chuẩn bị ban hành Thông tư điều chỉnh định mức đội ngũ nhà giáo, định mức giáo viên ở trường lớp.

Đồng thời, Bộ GDĐT còn hướng dẫn các địa phương thống kê đầy đủ và chính xác số lượng đội ngũ nhà giáo này lên cơ sở dữ liệu toàn ngành. Trên cơ sở đó, đề xuất các cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế có thể tuyển dụng trong thời gian tới.

Năm học 2028 - 2029 sẽ cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Về chương trình và sách giáo khoa, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Nghị quyết của Chính phủ, Bộ GDĐT đã ban hành kế hoạch rà soát, sửa đổi, hoàn thiện đồng bộ chương trình sách giáo khoa.

Trong năm 2026 sẽ hoàn thành việc sửa đổi chương trình và trong năm 2027 sẽ hoàn thành việc sửa đổi, hoàn thiện bộ sách giáo khoa để đưa vào sử dụng thống nhất từ năm học 2028 - 2029. Bắt đầu từ năm học 2028 - 2029 sẽ cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết và quyết định của Chính phủ.

Về thi cử và tuyển sinh, Bộ GDĐT đã tổ chức đánh giá, rà soát tất cả các vấn đề xảy ra trong thực tiễn. Trong thời gian tới, Bộ sẽ có những biện pháp nhằm vừa nâng cao chất lượng thi cử, vừa kiểm soát nguy cơ gian lận, tiêu cực.

Quang cảnh phiên họp

Về vấn đề bạo lực học đường, đặc biệt là an toàn đối với trẻ em, học sinh trên không gian mạng, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GDĐT phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc bảo vệ học sinh trên môi trường mạng, cũng như trách nhiệm của các nhà mạng, các đơn vị cung cấp dịch vụ mạng.

Trong thời gian tới, Bộ có kế hoạch đề xuất với Chính phủ sửa đổi Nghị định 80/2017 nhằm kiểm soát bạo lực học đường, có biện pháp phòng chống, xử lý và quy định rõ trách nhiệm của nhà trường, địa phương, gia đình và các bên liên quan để bảo đảm kỷ cương trong trường học.

Về đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 179 về chế độ học bổng cho sinh viên các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, tạo tác động lớn để thu hút sinh viên theo học các ngành này - Bộ trưởng thông tin thêm.