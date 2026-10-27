Bộ Công Thương trao giải đến 30 triệu đồng với nhóm giải pháp đổi mới sáng tạo

ANTD.VN - Sáng 27/10, Bộ Công Thương tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào thi đua "Sáng kiến mỗi ngày" ngành Công Thương

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” nhằm đưa tinh thần đổi mới sáng tạo thành hành động thường xuyên, thiết thực. Cùng với đó, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” là cơ hội để kết nối, chia sẻ các mô hình hay, giải pháp hiệu quả ở cấp đơn vị, doanh nghiệp, từ đó phát triển và nhân rộng thành giải pháp tổng thể cho toàn Ngành.

“Mỗi sáng kiến dù nhỏ, nếu được áp dụng hiệu quả và được chia sẻ, nhân rộng, sẽ tạo nên nguồn lực đổi mới mạnh mẽ”, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” được phát động trong các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương, nhằm khuyến khích đề xuất, chia sẻ và nhân rộng các sáng kiến, cải tiến xuất phát từ thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh.

Đối tượng tham gia gồm cá nhân hoặc nhóm tác giả từ 2 người trở lên là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động; cùng các doanh nghiệp, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương. Các sáng kiến được triển khai từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 30/11/2026, bảo đảm tính mới, sáng tạo, thực tiễn, có khả năng áp dụng, mang lại hiệu quả và có khả năng nhân rộng.

Hồ sơ được tiếp nhận từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2026. Dự kiến trong tháng 12/2026, ban tổ chức sẽ tổng kết, biểu dương 30 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia, tổ chức phong trào.

Trong khi đó, cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” được tổ chức nhằm phát hiện, lan tỏa các giải pháp, mô hình hiệu quả về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời tăng cường kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của ngành Công Thương.

Đối tượng tham gia là các đội thi gồm từ 3 cá nhân trở lên thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức có đề xuất, phát triển hoặc triển khai giải pháp thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương. Mỗi đơn vị, doanh nghiệp được đề cử tối đa 10 đội thi.

Chung cuộc, Cuộc thi sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 1 giải Nhì 20 triệu đồng, 1 giải Ba 15 triệu đồng và 2 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng. Bộ Công Thương thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn, Ban Giám khảo và Hội đồng xét chọn với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cải tiến năng suất, chất lượng.