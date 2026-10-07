Bộ Công Thương thông tin về quy chuẩn kỹ thuật trạm sạc xe điện

ANTD.VN - Từ ngày 1-7-2027, Bộ Công Thương cho biết quy chuẩn về trạm sạc mới ban hành chủ yếu quy định các yêu cầu về mặt kỹ thuật, không can thiệp vào phương thức kinh doanh, khai thác trạm sạc của nhà đầu tư.

Trạm sạc xe điện phải đảm bảo khả năng kỹ thuật để dùng chung

Thông tin tại họp báo thường kỳ quý III của Bộ Công Thương diễn ra chiều 7-10, ông Phạm Văn Quân- Phó cục trưởng Cục Công nghiệp cho biết, Thông tư 61 quy định, từ 1/7/2027, trạm sạc phải bảo đảm khả năng kỹ thuật để dùng chung cho các phương tiện giao thông đường bộ chạy điện có cổng sạc tương thích với loại đầu nối, chế độ sạc và cấu hình kỹ thuật mà trạm sạc hỗ trợ.

Theo ông Phạm Văn Quân, quy chuẩn mới được xây dựng với cách tiếp cận coi công nghiệp xe điện là một ngành công nghiệp mới, cần từng bước hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn và hành lang pháp lý để bảo đảm vận hành đồng bộ.

Quy chuẩn hướng tới 5 mục tiêu chính gồm: An toàn, tương thích, minh bạch cho người sử dụng, bảo vệ hệ thống điện và hướng tới hệ thống sạc thông minh.

Trong đó, an toàn là mục tiêu được ưu tiên trước, bao gồm an toàn về phòng cháy chữa cháy, an toàn điện, an toàn cho người sử dụng và phương tiện.

Về tính tương thích, quy chuẩn đưa ra các yêu cầu kỹ thuật nhằm hướng tới một hệ thống sạc thống nhất.

“Ví dụ tại châu Âu, các hãng điện thoại được yêu cầu sử dụng chuẩn USB Type-C để bảo đảm khả năng tương thích giữa thiết bị và bộ sạc.

Quy chuẩn này cũng định hướng các hãng xe khi tham gia thị trường phải tuân thủ những yêu cầu kỹ thuật nhất định để có thể sử dụng hệ thống sạc"- ông Phạm Văn Quân nói.

Theo đại diện Cục Công nghiệp, quy chuẩn chủ yếu quy định các yêu cầu về mặt kỹ thuật. Còn phương thức kinh doanh, khai thác trạm sạc sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của nhà đầu tư, trên cơ sở người tiêu dùng và đơn vị vận hành có thể thỏa thuận về việc chia sẻ trạm sạc.

Lý giải việc không đưa toàn bộ trạm sạc vào phạm vi điều chỉnh của các quy định về công trình xây dựng, ông Phạm Văn Quân cho biết quy chuẩn này tập trung vào trụ sạc. Trụ sạc là một bộ phận cấu thành của trạm sạc. Tất cả các trụ sạc được lắp đặt trong công trình xây dựng đều bắt buộc phải tuân thủ quy chuẩn này.

Tuy nhiên, việc đưa cả trạm sạc vào phạm vi điều chỉnh của pháp luật về công trình xây dựng còn liên quan đến các quy định về công trình xây dựng và phòng cháy chữa cháy.

Theo Thông tư 61/2026 kèm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện vừa được Bộ Công Thương ban hành, từ 1-7-2027, quy chuẩn yêu cầu trạm sạc phải có khả năng dùng chung cho các phương tiện có cổng sạc tương thích, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, đo đếm, quản lý phụ tải, giám sát và lưu trữ dữ liệu.

Các trụ sạc đã lắp đặt hợp pháp trước thời điểm này được tiếp tục sử dụng nhưng phải rà soát an toàn trong 6 tháng và khắc phục các nội dung chưa đáp ứng trong 24 tháng.