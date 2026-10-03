Bộ Công an khảo sát thành lập trường Văn hóa Công an nhân dân tại Quảng Trị

ANTD.VN - Ngày 2/10/2026, Đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên – Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn, trực tiếp khảo sát tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị cũ, thuộc phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nhằm nghiên cứu phương án thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Quyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cùng một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cùng đoàn trực tiếp khảo sát tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị cũ.

Qua khảo sát bước đầu, trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị cũ có một số điều kiện thuận lợi để nghiên cứu phương án thành lập trường như vị trí, quỹ đất, các công trình mới được đầu tư, khu nhà làm việc, khuôn viên và hệ thống hạ tầng phụ trợ.

Một số hạng mục có thể được cải tạo, chuyển đổi để đưa vào sử dụng trong giai đoạn đầu. Kết quả khảo sát xã hội học bước đầu cũng cho thấy, nhu cầu học tập tại địa phương tương đối lớn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban ngành đều bày tỏ sự nhất trí cao với chủ trương xây dựng trường Văn hóa Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: Công an Quảng Trị cung cấp

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đề nghị Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy chế tổ chức và hoạt động; xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên, chương trình giáo dục; Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị.

Đồng thời, chuẩn bị nội dung làm việc với các tỉnh bạn Lào giáp ranh với tỉnh Quảng Trị để mời con em tỉnh bạn sang học tập tại trường.

Theo yêu cầu đặt ra, các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các phần việc cần thiết, phấn đấu hoàn thiện trường Văn hóa Công an nhân dân tại tỉnh Quảng Trị đi vào hoạt động trong học kỳ II năm học 2026 – 2027.

Việc khảo sát được triển khai theo chủ trương của Bộ Công an về việc tổ chức các trường Văn hóa Công an nhân dân, gắn với thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục, đào tạo và bảo đảm an sinh xã hội.