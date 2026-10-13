Bộ Công an cảnh báo loạt thủ đoạn lừa đảo trong giao dịch bất động sản

ANTD.VN - Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mua bán nhà ở xã hội, chào bán “suất ngoại giao”, huy động vốn trái phép và giao dịch bất động sản bằng giấy viết tay, vi bằng.

Theo Cục An ninh kinh tế, lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá ưu đãi, nhiều đối tượng quảng cáo có quan hệ với lãnh đạo, chủ đầu tư để chào bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, yêu cầu khách hàng nộp tiền giữ chỗ, sau đó tiếp tục thu các khoản tiền chênh lệch lớn.

Một số tổ chức, cá nhân còn huy động vốn, nhận đặt cọc khi dự án chưa đủ điều kiện pháp lý; rao bán nhà ở hình thành trong tương lai thông qua hợp đồng góp vốn, hợp tác đầu tư hoặc vay vốn. Ngoài ra, các thủ đoạn vẽ dự án ma, bán một bất động sản cho nhiều người, giao dịch nhà đất bằng giấy viết tay hoặc vi bằng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất tài sản.

Để phòng ngừa rủi ro, Cục An ninh kinh tế khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ hồ sơ pháp lý, quy hoạch và điều kiện mở bán trước khi giao dịch; nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội trực tiếp cho chủ đầu tư, không trả tiền chênh lệch để mua “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”. Với nhà ở thương mại hình thành trong tương lai, cần xác minh điều kiện kinh doanh và không đặt cọc quá 5% giá bán theo quy định pháp luật.

Người dân cũng cần thực hiện giao dịch nhà đất tại tổ chức công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền, tuyệt đối không mua bán chỉ bằng giấy viết tay, vi bằng để tránh nguy cơ tranh chấp, mất tiền và không được công nhận quyền sở hữu.