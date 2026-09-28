Blanca City: Hơn 800 khách hàng tìm kiếm cơ hội sở hữu căn hộ mặt biển Beachtro Tower

ANTD.VN -Thị trường bất động sản phía Nam ghi nhận sự quan tâm dành cho quỹ căn hộ biển sở hữu lâu dài cuối cùng tại Blanca City. Hơn 800 khách hàng đã hội tụ tại sự kiện giới thiệu Beachtro Tower diễn ra sáng 26/9 tại TP.HCM.

Sự kiện do Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) tổ chức, quy tụ hơn 800 khách hàng, nhà đầu tư. Không gian sự kiện đưa tinh thần “Chạm biển nhiệt đới, Sống đời độc bản” hiện hữu ngay từ những bước chân đầu tiên, với sắc xanh của thiên nhiên, những khoảng nghỉ thư thái và điểm nhấn chú vẹt đa sắc, gợi mở một không gian sống phóng khoáng bên biển. Trên nền không gian ấy, nổi bật những giá trị khác biệt của căn hộ biển sở hữu lâu dài Beachtro Tower thuộc đại đô thị Blanca City.

Sự kiện giới thiệu Beachtro Tower thu hút đông đảo khách hàng, nhà đầu tư. Ảnh: Minh Khánh

Dòng chảy nghệ thuật đưa khách mời lần lượt đi qua ba chương “Chạm sắc, Chạm biển, Sống chất”, với những lát cắt sôi động, rực rỡ sắc màu nhiệt đới. Không khí bùng nổ khi Beachtro Tower chính thức được hé lộ, khai mở hành trình khám phá một không gian sống độc bản bên biển.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Cao Cường, Tổng Giám đốc Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group), nhấn mạnh: “Chúng tôi rất vui mừng khi Beachtro Tower tiếp tục nhận được sự quan tâm tích cực của khách hàng, nhà đầu tư, như đã hào hứng với Blanca City ngay từ những ngày đầu. Đây là tín hiệu cho thấy định hướng phát triển của chủ đầu tư đang đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của thị trường”.

Ông Nguyễn Cao Cường, Tổng Giám đốc Sun Property phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Minh Khánh

Cũng theo đại diện chủ đầu tư, Beachtro Tower được giới thiệu vào thời điểm Blanca City đã có những bước chuyển rõ rệt từ bản vẽ sang hiện thực. Chỉ sau hơn một năm triển khai xây dựng, Sun World Vũng Tàu đã đi vào vận hành, mùa cao điểm đón khoảng 5.000-6.000 lượt khách. Nhà phố, biệt thự Casa dự kiến bàn giao ngay trong tháng 10/2026, trong khi hạ tầng giao thông, cảnh quan và các tiện ích nội khu tiếp tục được hoàn thiện. Với Beachtro Tower, sự hiện hữu của Blanca City cũng đồng nghĩa khách hàng có thể hình dung cụ thể hơn về môi trường sống mà mình sẽ trải nghiệm.

Tọa lạc trên đại lộ 3 Tháng 2, vị trí mặt tiền trung tâm đô thị biển Blanca City, Beachtro Tower sở hữu hơn 1.700 căn hộ hướng biển, với danh mục sản phẩm đa dạng từ studio, 1 phòng ngủ, 1 phòng ngủ+, 2 phòng ngủ, 2 phòng ngủ+, 3 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ+. Trong tổng thể Blanca City, đây là dòng sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một tài sản vừa có giá trị sử dụng, vừa phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng và khai thác lâu dài.

Đại diện Sun Property chia sẻ về Beachtro Tower. Ảnh: Minh Khánh

Beachtro Tower đưa cảm hứng sống giữa sắc xanh nhiệt đới vào không gian ở, nổi bật với bộ sưu tập tiện ích “Tro Collection” và dòng căn hộ Dyhome mang dấu ấn độc bản. Được thiết kế bởi Kume Design Asia, “Tro Collection” quy tụ chuỗi gần 20 tiện ích dành riêng cho cư dân Beachtro Tower, nối dài tinh thần nghỉ dưỡng qua hệ thống vườn nội khu dành cho vui chơi, nghỉ ngơi, ngắm cảnh, kết nối và sáng tạo như Tro Park – vườn nhiệt đới, Tro Chill – không gian thư giãn, Tro Play – chuỗi 6 vườn chủ đề, cùng The 20 Tro Nest – không gian xanh trên cao và Tro Signature – đài vọng cảnh hướng biển…

Ngoài ra, còn vô vàn tiện ích chung khác của Blanca City. Trong khi đó, Dyhome đưa tinh thần độc bản vào chính không gian ở, hướng tới những chủ nhân đề cao dấu ấn cá nhân và một chuẩn sống riêng. Từ đây, Beachtro Tower không chỉ mang đến các căn hộ hướng biển, mà còn mở ra những lựa chọn khác nhau về cách sống.

Tổ hợp căn hộ Beachtro Tower vị trí mặt tiền trung tâm siêu đô thị Blanca City. Ảnh: Minh Khánh

Không chỉ chinh phục khách hàng bằng giá trị nội tại, Beachtro Tower tại Bãi Sau thuyết phục nhà đầu tư ra quyết định bởi tiềm năng phát triển của một dự án đón đầu cơ hội tăng trưởng hạ tầng vùng. Các tuyến kết nối đường bộ, đường thủy và hàng không tiếp tục được đầu tư, mở rộng khả năng tiếp cận Vũng Tàu từ TP.HCM, Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành. Với căn hộ biển sở hữu lâu dài, sự tiện lợi về giao thương tạo nền tảng vững chắc cho khả năng sử dụng, lưu trú và khai thác trong tương lai.

Sau những phút giây lắng đọng cùng câu chuyện về Beachtro Tower, không khí nhanh chóng trở nên sôi động tại khu vực tư vấn, giao dịch. Từng nhóm khách hàng tiếp tục nán lại để tìm hiểu cơ hội đầu tư, trao đổi về tầm nhìn, diện tích và các dòng căn hộ hướng biển.

Chia sẻ sau khi tìm hiểu dự án, anh Nguyễn Minh Khang (phường Vũng Tàu, TPHCM), cho biết:“ Tôi đang muốn mua một căn hộ để thay đổi không gian sống cho gia đình. Thật ra, ở Vũng Tàu (cũ), kể từ khi có sự hiện diện của Blanca City, tôi nhận thấy xu hướng lựa chọn nhà ở của nhiều gia đình, nhất là các gia đình trẻ, cũng đang thay đổi. Thay vì chỉ tìm một căn nhà riêng, nhiều người bắt đầu quan tâm đến căn hộ trong các đại đô thị, nơi có sẵn tiện ích và không gian sống đồng bộ. Nhất là trong bối cảnh giá bất động sản ngày càng cao, tôi cho rằng đây là lựa chọn đáng cân nhắc”.

Blanca City sắp bàn giao các sản phẩm nhà phố, biệt thự. Ảnh: Minh Khánh

Bên cạnh nhu cầu an cư, ghi nhận từ Sun Property sau hơn một năm phát triển tại thị trường Vũng Tàu (cũ) cũng cho thấy khẩu vị của khách hàng đang thay đổi. Ngoài kỳ vọng về tăng giá, người mua ngày càng quan tâm đến những sản phẩm có giá trị sử dụng, khả năng tạo dòng tiền và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Đây cũng là những yếu tố mà giới đầu tư cho rằng Beachtro Tower hoàn toàn đáp ứng, cùng lợi thế là quỹ căn hộ sở hữu lâu dài cuối cùng tại Blanca City.

Sự hiện diện đông đảo của khách mời cùng không khí sôi động xuyên suốt chương trình cho thấy đón nhận tích cực của thị trường dành cho Beachtro Tower ngay từ thời điểm ra mắt.