Biểu tình học sinh lan rộng khiến hàng trăm trường học tại Pháp đóng cửa

ANTD.VN - Khoảng 400 trường trung học tại Pháp phải đóng cửa ngày 2-10 sau khi phong trào phản đối tình trạng thiếu giáo viên, lớp học quá đông và cơ sở vật chất xuống cấp lan rộng, kèm theo nhiều vụ đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát.

Học sinh trung học đối đầu với cảnh sát chống bạo động ở Montpellier, Pháp

Theo Bộ Giáo dục Pháp, 560 trong tổng số khoảng 3.700 trường trung học trên cả nước xảy ra biểu tình hoặc gián đoạn hoạt động trong ngày 2-10.

Khoảng 400 trường phải đóng cửa theo yêu cầu của chính quyền địa phương, nhiều cơ sở phải chuyển sang dạy trực tuyến để duy trì việc học.

Phong trào bắt đầu tại vùng Ile-de-France quanh Paris trong tuần trước, sau đó nhanh chóng lan tới Marseille, Toulouse, Strasbourg, Rennes, Nantes và nhiều thành phố khác.

Học sinh phản đối, yêu cầu tuyển thêm giáo viên và nhân viên thay thế, giảm sĩ số lớp, tăng ngân sách, sửa chữa các công trình xuống cấp và cải thiện điều kiện học tập.

Học sinh đá văng các bình hơi cay ở Strasbourg

Một số học sinh cho biết lớp học có tới 35 người nhưng không đủ bàn ghế, thời gian nghỉ trưa quá ngắn và tình trạng giáo viên vắng mặt thường xuyên khiến chương trình học bị gián đoạn.

Những người tham gia cũng phản đối khối lượng học tập lớn và hệ thống tuyển sinh đại học Parcoursup mà họ cho là tạo thêm áp lực.

Các cuộc phản đối ban đầu chủ yếu là phong tỏa cổng trường nhưng đã chuyển thành bạo lực tại một số địa phương.

Ở Strasbourg, cảnh sát sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Tại Marseille, pháo sáng được bắn về phía lực lượng an ninh. Những người biểu tình ở Rennes và Pantin còn đốt hàng rào, thùng rác và các vật cháy khác trên đường phố.

Học sinh biểu tình tại Lyon ngày 2-10-2026



Tại Paris, hỏa hoạn làm hư hại lối vào trường Leonard-de-Vinci và Gaston-Bachelard. Ở La Ciotat gần Marseille, một người bịt mặt bị cáo buộc phun xăng vào một giáo viên.

Nhà chức trách cũng ghi nhận hơn 100 trường bị hư hại nghiêm trọng kể từ khi phong trào bùng phát.

Bộ trưởng Giáo dục Edouard Geffray cho biết, ít nhất 170 học sinh và 65 nhân viên giáo dục bị thương, trong đó có 40 hiệu trưởng.

Ông Geffray cảnh báo học sinh đang gặp nguy hiểm trên đường phố và đề nghị phụ huynh không để con tham gia những hoạt động có nguy cơ dẫn tới bạo lực.

Trong ngày cao điểm 1-10, hơn 1.000 trường trung học bị ảnh hưởng, gồm 222 cơ sở bị phong tỏa. Khoảng 30 trường đại học cũng ghi nhận hoạt động phản đối.

Nhà chức trách cho biết 1.949 người bị bắt riêng trong ngày này, phần lớn liên quan tụ tập trái phép, phá hoại hoặc tấn công người thi hành công vụ.

Bộ trưởng Tư pháp Gelerald Darmanin cho biết các công tố viên có thể yêu cầu phụ huynh chịu trách nhiệm dân sự và thanh toán chi phí sửa chữa nếu con em họ được xác định gây thiệt hại tài sản.

Bộ Giáo dục Pháp cho biết sẽ tổ chức đối thoại với đại diện học sinh, phụ huynh và nhân viên nhà trường.

Tuy nhiên, Chính phủ khẳng định các trường chỉ có thể mở cửa bình thường khi tình hình an ninh được bảo đảm và những hành vi phá hoại chấm dứt.