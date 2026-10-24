BIDV thu giữ hơn 81.000 m2 đất của Trung Nam Land để xử lý nợ xấu

ANTD.VN - BIDV dự kiến thu giữ hơn 81.000 m2 đất tại Khu đô thị sinh thái Thủy Tú (Golden Hills City), Đà Nẵng, do Công ty CP Trung Nam (Trung Nam Land), thành viên Tập đoàn Trung Nam để xử lý nợ xấu của 4 khách hàng cá nhân.

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV (BAMC) vừa phát đi thông báo thu giữ tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với hai thửa đất với tổng diện tích hơn 81.000 m2 tại Khu đô thị sinh thái Thủy Tú, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang và phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (nay là phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) của Công ty CP Trung Nam. Đây là các tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của nhiều cá nhân tại BIDV.

Cụ thể, liên quan đến khoản nợ xấu của ông Nguyễn Long Phúc và ông Nguyễn Văn Hùng tại BIDV - Chi nhánh Quang Trung BAMC cho biết sẽ thu giữ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích 63.038 m2 tại khu đô thị này. Trong đó, bao gồm 11.063 m2 đất ở tại nông thôn; 16.689 m2 đất cơ sở sản xuất kinh doanh và 35.286 m2, đất cây xanh, giao thông, mặt nước.

Dự án Golden Hills City

Trong một thông báo khác liên quan đến khoản nợ xấu của bà Đinh Thị Xuân Huyền và ông Đỗ Thành Nguyên cũng tại BIDV Quang Trung, BAMC cho biết sẽ thu giữ là thửa đất có diện tích 18.027 m2, cũng tại dự án nêu trên. Nêu trên. Trong đó, có 2.002 m2 đất ở tại nông thôn và 16.025 m2 đất ở tại đô thị.

Theo BAMC, thời gian thu giữ bắt đầu từ 08h ngày 30/10/2026. “BAMC đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có tài sản khác không thuộc tài sản bảo đảm (nếu có) đang được lưu giữ trong phạm vi bất động sản nêu trên khẩn trương thực hiện di dời tài sản của mình trước thời điểm BAMC tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm. Trường hợp các bên không thực hiện di dời tài sản của mình, BAMC sẽ xử lý theo quy định của pháp luật và mọi rủi ro, thiệt hại, chi phí phát sinh (nếu có) thuộc trách nhiệm của người có tài sản” – thông báo nêu rõ.

Khu đất được BIDV thông báo thu giữ nằm trong khu vực Khu đô thị sinh thái Quan Nam – Thủy Tú, còn được biết đến với tên thương mại Golden Hills City, do Công ty CP Trung Nam làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô quy hoạch hơn 3,3 triệu m2, tương đương hơn 335 ha, nằm tại khu vực phía Tây Bắc TP Đà Nẵng, bên sông Cu Đê.

Theo phương án đầu tư được công bố, dự án hướng đến phát triển khu đô thị với nhà ở thương mại, biệt thự, nhà liền kề, chung cư, công trình thương mại dịch vụ cùng hệ thống hạ tầng xã hội và tiện ích công cộng.

Trong số các hạng mục đã triển khai, dự án có 2.804 lô đất nền với tổng diện tích hơn 42 ha đã hoàn thành và chuyển nhượng cho người dân. Các hạng mục còn lại gồm khoảng 3.020 căn nhà ở thấp tầng, 6 tòa chung cư và 18 công trình thương mại dịch vụ.

Golden Hills City là một trong những dự án lớn gặp vướng mắc pháp lý lâu năm, mới đây đã được UBND TP Đà Nẵng tháo gỡ.

Cụ thể, vào tháng 6/2026, UBND TP Đà Nẵng đã bổ sung dự án này vào danh mục dự án, đất đai được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù. Tháng 7/2026, Đà Nẵng tiếp tục vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để điều chỉnh dự án này, theo đó nâng tổng vốn đầu tư từ 4.400 tỷ đồng lên gần 15.500 tỷ đồng.

Dự án cũng được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho các tổ chức để đầu tư xây dựng nhà ở và các công trình xây dựng khác. Tiến độ thực hiện dự án được xác định trong giai đoạn 2026 - 2034.