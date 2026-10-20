Bia thủ công vị quất (tắc): Sáng tạo của một người phụ nữ Việt

ANTD.VN -Trong hành trình tìm kiếm những dấu ấn riêng cho bia thủ công Việt, bà Nguyễn Thị Thu Vân, nhà sáng lập 1689 BECKENT BAUER lựa chọn bắt đầu từ một nguyên liệu rất đỗi quen thuộc: trái quất (tắc). Không phải một thức quả xa lạ hay nguyên liệu cầu kỳ, quất hiện diện trong ly trà, trong món ăn, trong những bữa cơm gia đình và cả những ký ức rất đời thường của người Việt.

1689 BECKENT Muse còn gửi gắm một thông điệp về sự trân trọng dành cho những người phụ nữ hiện đại, với những cá tính, cảm xúc và dấu ấn sáng tạo mang đậm màu sắc riêng.

Khởi nguồn từ căn bếp người Việt

Quất (tắc) là thức quả nhỏ bé nhưng hiện diện rất tự nhiên trong đời sống người Việt. Một lát quất (tắc) trong tách trà, chút vị chua thanh cho món ăn, vài giọt nước quất (tắc) trong bát canh – hương vị ấy thân thuộc đến mức trở thành một phần của ký ức vị giác.

1689 BECKENT Muse đưa trái quất (tắc) quen thuộc được đưa vào một thế giới hoàn toàn mới. Với nồng độ cồn được giảm nhẹ chỉ 2.2%, dòng bia vị quất (tắc) mới của 1689 BECKENT BAUER đã mang đến một góc nhìn mới mẻ về bia thủ công, thanh lịch hơn, lấy nguyên liệu bản địa làm điểm nhấn. Vị quất (tắc) thanh, tươi sáng kết hợp cùng nền bia độ nhẹ, tạo nên một thức uống vừa có nét quen thuộc của hương vị Việt, vừa mang tinh thần của một trải nghiệm hiện đại đúng gu của phụ nữ và giới trẻ

Đằng sau lựa chọn này là một cách nhìn khác về nguyên liệu bản địa. Những thức quả gắn bó với đời sống hàng ngày hoàn toàn có thể trở thành chất liệu để sáng tạo nên những sản phẩm mới, nếu được tiếp cận bằng tư duy hiện đại và kỹ thuật phù hợp.

1689 BECKENT Muse bắt đầu từ một điều rất gần nhưng cũng đi cùng với khát vọng đưa bia thủ công Việt đi xa của thương hiệu: từ căn bếp, bàn ăn của người Việt đến với những bàn tiệc lớn của thế giới. Bước đầu trên hành trình đi xa của Muse chính là màn xuất hiện đầy ấn tượng sân khấu của Đầu bếp Thượng đỉnh - TOP CHEF Vietnam 2026.

1689 BECKENT Muse xuất hiện đầy ấn tượng trong tập 9 Top Chef

Một sản phẩm đúng người, đúng thời điểm

Từ Muse gắn liền với hình ảnh chín nữ thần trong thần thoại Hy Lạp, đại diện cho nhiều lĩnh vực nghệ thuật và những phẩm chất khác nhau. Với 1689 BECKENT Muse, CEO Nguyễn Thị Thu Vân gửi gắm góc nhìn của một người phụ nữ về vẻ đẹp và sức sáng tạo của những người phụ nữ khác. Nàng thơ không đơn thuần là hình tượng xinh đẹp, bay bổng, mà còn là biểu tượng của những cá tính đa dạng, những nguồn cảm hứng và giá trị riêng biệt.

Không chỉ là một sản phẩm bia thủ công mang hương vị mới lạ, 1689 Beckent Muse còn là câu chuyện về sự giao thoa giữa tầm nhìn sáng tạo của người lãnh đạo và tài nghệ của người nghệ nhân, nơi cảm hứng từ vị quất thân thuộc được tái hiện trong một trải nghiệm thưởng bia đầy khác biệt.

Đằng sau sự ra đời của Muse là dấu ấn sáng tạo của bà Nguyễn Thị Thu Vân – Tổng Giám đốc 1689 Beckent Bauer, người luôn theo đuổi khát vọng làm mới trải nghiệm thưởng bia, đưa bia thủ công đến gần hơn với những khẩu vị và phong cách sống đa dạng của người tiêu dùng hiện đại. Với bà, sáng tạo không đơn thuần là tạo ra một sản phẩm mới, mà còn là hành trình tìm kiếm những cảm hứng khác biệt, biến những điều quen thuộc thành trải nghiệm đáng nhớ.

Tầm nhìn ấy được hiện thực hóa qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân bia Vũ Văn Hiền. Từ cảm hứng về vị quất gần gũi trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, người nghệ nhân đã góp phần tạo nên một sắc thái thưởng bia riêng biệt, nơi vị chua thanh đặc trưng được đặt trong sự hài hòa với hương vị bia thủ công. Đó không chỉ là câu chuyện của nguyên liệu, mà còn là sự kết hợp giữa cảm quan nghệ thuật, kinh nghiệm chế tác và khát vọng chinh phục những giới hạn mới của hương vị.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân cùng nghệ nhân Vũ Văn Hiền thẩm định từng ly bia tại nhà máy của 1689 Beckent Bauer

Nếu tầm nhìn của người lãnh đạo là khởi nguồn cho ý tưởng, thì bàn tay của người nghệ nhân chính là nơi ý tưởng được kết tinh thành trải nghiệm. Sự đồng điệu giữa hai cá tính sáng tạo đã tạo nên Muse – một sản phẩm mang tinh thần riêng, trẻ trung, tinh tế nhưng vẫn giữ được chiều sâu của nghệ thuật bia thủ công.

Từ ý tưởng phát triển sản phẩm đến cách lựa chọn tên gọi và hoàn thiện thiết kế, 1689 BECKENT Muse mang dấu ấn của sự thấu hiểu dành cho phái đẹp. Mỗi chi tiết đều được cân nhắc có chủ đích, tạo nên một sản phẩm hài hòa giữa hương vị, thẩm mỹ và thông điệp thương hiệu. Ra mắt vào đúng dịp 20/10, Muse là món quà khởi nguồn từ tầm nhìn và sự tinh tế của một nữ lãnh đạo, dành riêng cho những người phụ nữ xứng đáng được trân trọng và ghi nhận những giá trị mình tạo ra.

Thiết kế ấn tượng của 1689 BECKENT Muse

Vươn ra quốc tế bằng chính chất Việt

Tên gọi là 1689 BECKENT Muse, nhưng người Việt hoàn toàn có thể gọi thân thuộc hơn: bia quất, bia tắc. Bởi điều làm nên bản sắc của sản phẩm nằm ngay trong hương vị, một thức quả rất Việt được đưa vào nghệ thuật bia thủ công theo cách mới mẻ. Bia quất (tắc) là dòng sản phẩm hướng tới phụ nữ và thế hệ trẻ, những người đang tạo nên những cách thưởng thức bia cởi mở, tinh tế và hiện đại hơn, đồng thời là một trong những sản phẩm trọng điểm trong định hướng đưa thương hiệu vươn ra thị trường quốc tế.

Từ một trái quất (tắc) quen thuộc trong căn bếp Việt, 1689 BECKENT BAUER mong muốn tạo nên một hương vị đủ riêng để người Việt nhận ra mình, đồng thời đủ mới để bạn bè quốc tế tò mò khám phá.