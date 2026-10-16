Bịa chuyện "mua được suất ngoại giao” để lừa đảo

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tân Nhật Phát, địa chỉ số 30, liền kề 8, Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, Hà Nội.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hương (SN 1985) và Phạm Hồng Phương (SN 1988) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng liên quan đến vụ án

Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Hương bị xác định đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng mua được các “suất ngoại giao” tại một số dự án nhà ở như NHS Trung Văn, Ecohome, N01 Hà Đình, Handico Complex với giá ưu đãi. Thông qua hoạt động tư vấn, ký phiếu tư vấn có dấu treo của Công ty Tân Nhật Phát, khách hàng được hướng dẫn chuyển tiền đặt cọc, tiền chênh lệch vào tài khoản cá nhân của Phạm Thị Hương. Số tiền này sau đó bị chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án chủ động liên hệ: Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội, số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; Điều tra viên Đỗ Thái Dương, số điện thoại: 0983 410 885.

Cơ quan Công an đề nghị những người có liên quan sớm cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.