Bí thư Thành ủy Hà Nội: Đảng ủy các xã phải lãnh đạo toàn diện, không 'khoán trắng' cho chính quyền

ANTD.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu chính quyền các xã Vân Đình, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Hòa Xá, Hồng Sơn phải tăng cường nắm bắt địa bàn, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép…

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng và Đoàn công tác thành phố khảo sát thực địa Khu công nghiệp Khu Cháy và vị trí hoán đổi Khu công nghiệp Hòa Xá (Ảnh: Quang Thái)

Ngày 25-9, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Vân Đình, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Hòa Xá, Hồng Sơn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã Vân Đình, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Hòa Xá, Hồng Sơn đã chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả tích cực.

Trong đó, năm 2025, xã Vân Đình đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu thành phố giao, trong đó 6 chỉ tiêu vượt; năm 2026 phấn đấu đạt và vượt 13 chỉ tiêu thành phố giao. Hiện xã này đang phấn đấu hết tháng 9-2026 giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%...

Xã Ứng Thiên thu ngân sách đến ngày 15-9-2026 đạt 125,971 tỷ đồng, bằng 93,3% kế hoạch; đến ngày 21-9-2026, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt 74,8% kế hoạch...

Xã Ứng Hòa trong 9 tháng năm 2026 đã đạt và vượt 6/11 chỉ tiêu thành phố giao. Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 20-9-2026 là 192.086/113.930 triệu đồng, đạt 168,6% dự toán giao. Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của xã đến ngày 22-9-2026 đạt 92,7% kế hoạch giao...

Xã Hòa Xá đến thời điểm này đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 78,32% kế hoạch vốn năm 2026. Thu ngân sách nhà nước đạt 141,4% dự toán thành phố giao. Hai cụm công nghiệp Hòa Xá và Phù Lưu đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công...

Còn tại xã Hồng Sơn, 9 tháng năm 2026, kinh tế tăng trưởng khoảng 10%; thu ngân sách đạt 198,2% dự toán thành phố giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 79,4% kế hoạch...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong lưu ý các xã về vấn đề đầu tư, quy hoạch và cần tiếp cận công việc quan trọng này theo vùng phía Nam và phía Tây Nam của Thủ đô. Trong quy hoạch phải gắn với hệ thống thoát nước và xử lý úng ngập của cả khu vực phía Nam và khu vực Tây Nam; cập nhật và bổ sung các nội dung liên quan trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông đề nghị các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành các quy hoạch phân khu ở khu vực phía Nam liên quan đến các xã, từ đó có thể tập trung đầu tư các dự án theo tiến độ…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị các xã quán triệt sâu sắc tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực của cấp ủy trong điều kiện phân cấp mạnh mẽ của chính quyền địa phương hai cấp. Đặc biệt, Đảng ủy các xã phải quán triệt nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và không khoán trắng cho chính quyền các cấp.

Với chính quyền cấp xã phải tăng cường nắm bắt địa bàn, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, vi phạm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an ninh trật tự.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo, Đảng ủy 5 xã cần xác định tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố và của mỗi địa phương. Thành phố muốn hoàn thành nhiệm vụ thì mỗi xã, phường phải hoàn thành mục tiêu đề ra. Đồng chí yêu cầu 5 xã phải chỉ đạo hoàn thành giải ngân 100% số vốn đầu tư công được giao. Công tác đầu tư phát triển hạ tầng phải có trọng tâm, trọng điểm và hoàn thành dứt điểm, tuyệt đối không để manh mún.

Về công tác quy hoạch, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo các xã phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chức năng để hoàn thành việc lập các quy hoạch trong năm 2026, từ đó làm cơ sở triển khai các công việc liên quan.

Về các đề xuất, kiến nghị của các xã tại buổi làm việc, người đứng đầu Đảng bộ thành phố giao các ban, sở, ngành liên quan phối hợp cùng các địa phương xem xét, giải quyết theo quy định trong thời gian tới.