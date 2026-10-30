Bị khách hàng phản ánh tự ý mở tài khoản hộ kinh doanh, Ngân hàng MB nói gì?

ANTD.VN - Nhiều khách hàng phản ánh bất ngờ phát hiện tài khoản hộ kinh doanh đứng tên mình trên ứng dụng MBBank dù chưa từng đăng ký.

Trao đổi với phóng viên, chị Q (Hà Nội) cho biết mới đây khi mở app ngân hàng MBBank của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), chị bất ngờ phát hiện một tài khoản hộ kinh doanh mang tên mình, đăng ký ngành nghề liên quan đến dịch vụ taxi. Đáng nói, chị Q cho biết mình chưa bao giờ đăng ký hộ kinh doanh này, cũng chưa bao giờ yêu cầu MB mở tài khoản đó.

Tương tự, anh T.T (Phú Thọ) cũng cho biết, khi đọc được thông tin nhiều người bất ngờ có tài khoản đứng tên hộ kinh doanh, anh mở app MBBank và cũng phát hiện đứng tên một tài khoản hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống tại Hà Nội. Trong khi anh T chưa từng biết địa chỉ này và cũng chưa từng liên hệ ngân hàng mở tài khoản.

Rất nhiều chủ tài khoản bức xúc vì phát hiện bị mở tài khoản hộ kinh doanh trên app MBBank

Đây không phải trường hợp hiếm. Thời gian gần đây, hàng loạt người có tài khoản MBBank phản ánh trên mạng xã hội, cho rằng MB tự ý mở tài khoản hộ kinh doanh với những ngành nghề khác nhau như: dịch vụ ăn uống, dịch vụ vận chuyển lưu động, lái xe công nghệ, bán hàng rong, cửa hàng kinh doanh…

Nhiều người đang sinh sống ở một nơi nhưng lại được mở tài khoản ở một địa phương mà họ chưa từng đến. Đáng nói, rất nhiều địa chỉ của hộ kinh doanh được hiển thị là số 18 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, TP Hà Nội, là địa chỉ trụ sở chính của MB.

Trước phản ứng gay gắt của nhiều người dùng, chiều nay (30/10), Ngân hàng MB đã chính thức lên tiếng. Ngân hàng khẳng định việc mở tài khoản và cung cấp các dịch vụ thanh toán, bao gồm mã thanh toán VietQR, được thực hiện theo quy định pháp luật và quy trình của ngân hàng. Việc đăng ký, sử dụng tài khoản và các dịch vụ liên quan gắn với sự chấp thuận của khách hàng.

Theo MB, tính năng cửa hàng và mã thanh toán VietQR trên App MBBank hỗ trợ khách hàng nhận thanh toán, theo dõi giao dịch.

“MB không tự ý đăng ký hộ kinh doanh hoặc xác lập tư cách chủ hộ kinh doanh cho khách hàng. Việc hiển thị thông tin cửa hàng hoặc mã VietQR trên ứng dụng không đồng nghĩa với việc khách hàng đã được đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc mở tài khoản thanh toán của hộ kinh doanh tại MB” – MB khẳng định.

Ngân hàng này cũng cho rằng việc mở tài khoản hộ kinh doanh tại MB được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và yêu cầu hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Đồng thời, việc hiển thị thông tin cửa hàng hoặc mã VietQR trên App MBBank không phải là căn cứ để kết luận khách hàng phát sinh nghĩa vụ thuế. Nghĩa vụ thuế được xác định theo quy định pháp luật về thuế và hoạt động thực tế của người nộp thuế.

“MB luôn tôn trọng quyền lựa chọn và sử dụng dịch vụ của khách hàng. Đối với các trường hợp còn thắc mắc hoặc chưa được giải đáp thỏa đáng, MB sẽ tiếp tục rà soát, làm rõ quá trình đăng ký, sử dụng dịch vụ và phối hợp với khách hàng để giải quyết cụ thể, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng” – ngân hàng cho hay.