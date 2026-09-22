Bị đâm trọng thương và phải lĩnh án phạt tù vì... bênh bạn

ANTD.VN - Thấy bạn xô xát, Vương lao vào trợ chiến nên bị đối phương dùng dao đâm trọng thương. Quá trình giải quyết vụ án, thanh niên này cũng bị xác định làm mất trật tự trị an.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Cao Đình Huân (SN 1990, ở xã Trần Phú, Hà Nội) tổng mức án 13 năm 6 tháng tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Cao Văn Tuân (SN 1991) và Lê Văn Vương (SN 1999) cũng đều trú tại xã Trần Phú, Hà Nội cùng phải nhận mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Phiên tòa được xét xử trực tuyến. Trước đó, vào 21h ngày 23-10-2025, Cao Văn Tuân đến quán bi-a ở thôn Công An, xã Trần Phú, Hà Nội để chơi thì gặp Cao Đình Huân. Tại đây, Tuân và Huân xảy ra mâu thuẫn, xô xát, chửi nhau.

Có mặt tại quán, biết Huân và bạn mình là Tuân vừa gây chuyện, Lê Văn Vương đạp Huân một cái và ôm ghì Huân cho bạn xông vào đấm đá. Huân bỏ chạy vào trong quán bi-a thì bị Tuân và Vương đuổi theo “gây chiến”.

Được mọi người can ngăn, Vương và Tuân sang quán bia ngồi nhậu, trong khi đó Huân chạy ra chợ kiếm con dao bầu rồi quay lại tìm đối phương để “rửa hận”.

Huân sau đó đi bộ vào trong quán, rút dao bầu, lao về phía Tuân đâm 1 nhát nhưng đối phương giơ ghế nhựa lên đỡ được. Ngay khi đó, Vương cầm điều cầy trong quán xông vào vụt Huân. Huân gạt chiếc điều cày ra và vòng tay phải ra sau lưng Vương đâm liên tiếp 2 nhát vào thanh niên này.

Cuộc ẩu đả tiếp diễn khi Vương và Tuân ôm, vật Huân xuống nền nhà. Quá trình giằng co, Vương bị dao của Huân cứa vào vùng trán gây chảy máu. Sau đó, Vương được mọi người đưa đi cấp cứu, đến ngày 3-11-2025 thì ra viện.

Cáo trạng xác định, thương tích của bị cáo Vương do Cao Đình Huân gây ra với tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 21%. Cơ quan tố tụng cho rằng, việc Lê Văn Vương không chết là do được cấp cứu kịp thời và hành vi của Cao Đình Huân đã phạm vào tội “Giết người”, thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

Tương tự, hành vi của Cao Văn Tuân và Lê Văn Vương cũng bị cơ quan tố tụng kết luận là phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”.