Bị Como vùi dập 4-1, MU chìm sâu trong khủng hoảng

ANTD.VN - Manchester United nhận thất bại nặng nề 1-4 trước Como ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League 2026/27. Trong ngày Nico Paz tỏa sáng với cú đúp, hàng phòng ngự Quỷ đỏ liên tục mắc sai lầm, còn những điều chỉnh của HLV Michael Carrick không thể giúp đội bóng thoát khỏi một trận thua đáng quên.

Thi đấu trên sân đội lần đầu dự Champions League, MU không phải không có cơ hội nhập cuộc thuận lợi. Tuy nhiên, khi đội khách chưa kịp tạo được sức ép thì đã phải nhận bàn thua từ một pha xử lý đẳng cấp của Nico Paz.

Phút thứ 2, tiền vệ người Argentina nhận bóng trong vòng cấm, bình tĩnh chỉnh bóng trước khi tung cú cứa lòng chân trái vào góc xa, khiến thủ môn Senne Lammens không có cơ hội cản phá.

MU (trắng) thua đau trên sân Como (Ảnh: Getty Images)

Bàn thắng sớm giúp Como của HLV Cesc Fabregas càng thêm tự tin. Đội chủ nhà chủ động kiểm soát bóng, tổ chức các đợt tấn công với tốc độ cao và liên tục tìm cách khai thác những khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Ở chiều ngược lại, MU gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Các tuyến thiếu sự kết nối, khả năng kiểm soát khu vực giữa sân không đủ tốt để giúp đội khách duy trì sức ép. Không thể tìm được bàn gỡ trước giờ nghỉ, MU bước vào hiệp hai với áp lực ngày càng lớn.

Como đang bay cao trong lần đầu dự Champions League (Ảnh: Getty Images)

Phút 49, Como nhân đôi cách biệt bằng một pha phối hợp trực diện và hiệu quả. Nico Paz tung đường chọc khe đúng thời điểm, tạo điều kiện để Tasos Douvikas thoát xuống, vượt qua Matthijs de Ligt trước khi dứt điểm gọn gàng nâng cách biệt lên 2-0.

MU liên tiếp gây thất vọng (Ảnh: Getty Images)

Bàn thua thứ hai khiến hệ thống phòng ngự MU thêm lúng túng. Khi chưa kịp tổ chức lại đội hình, đội bóng Anh tiếp tục phải trả giá vì sai lầm trong khâu triển khai bóng từ tuyến dưới. Phút 57, Nico Paz tận dụng cơ hội, cắt vào từ cánh phải rồi tung cú sút hiểm hóc vào góc xa, hoàn tất cú đúp và nâng cách biệt lên 3-0 cho Como, trước khi Jacobo Ramon một lần nữa chọc thủng lưới Quỷ đỏ nâng tỉ số lên 4-0 chỉ 20 phút sau đó.

Phải đến phút bù giờ đầu tiên, MU mới có bàn danh dự của Joshua Zirkzee, nhưng vẫn không thể xua đi một đêm đen tối của Quỷ đỏ trên đất Ý.

Thất bại 1-4 trước Como là đòn giáng mạnh vào MU trong bối cảnh đội bóng đang trải qua chuỗi trận đáng thất vọng với 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường. HLV Michael Carrick đang đối mặt áp lực cực lớn và có thể bị sa thải bất cứ lúc nào.