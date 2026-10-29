Bị báo tấn công, nữ nhân viên chăm sóc thú tử vong

ANTD.VN - Một nữ nhân viên chăm sóc thú đã tử vong vì các vết thương quá nặng, sau vài ngày bị con báo tấn công tại công viên safari ở miền Nam Hà Lan.

Công viên safari Beekse Bergen. Ảnh: ANP/AFP/Getty Images

Nữ nhân viên này, làm việc tại công viên safari Beekse Bergen gần 4 thập kỷ, đã bị con báo tấn công vào ngày 24 và qua đời hôm 27-10. Danh tính nạn nhân không được tiết lộ.

Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 27-10, phía công viên cho biết: “Với nỗi buồn vô hạn, chúng tôi xin thông báo rằng nhân viên chăm sóc thú tại công viên safari Beekse Bergen đã qua đời hôm nay do những vết thương trong sự cố với một con báo tại công viên vào ngày 24-10”.

Tuyên bố cho biết thêm: “Sự ra đi của cô ấy là một cú sốc lớn đối với tất cả chúng tôi. Chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau buồn sâu sắc cùng gia đình, bạn bè và những người thân yêu của cô ấy. Chúng tôi mong mọi người tôn trọng sự riêng tư và dành không gian yên tĩnh cho gia đình cô ấy cũng như đội ngũ nhân viên của công viên, để họ có thể vượt qua mất mát to lớn này”.

Theo hãng tin AP, người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng ở vùng đầu và cổ khi đang làm việc trong khu vực nuôi nhốt 2 con báo Ba Tư đực. AP cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, người phụ nữ đã liên lạc với các đồng nghiệp qua bộ đàm. Một xe cứu thương cùng trực thăng y tế đã được điều động đến hiện trường vào khoảng 11h (giờ địa phương) trưa 24-10. Cô đã trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp, nhưng tình trạng sức khỏe trở nên xấu đi vào tối 25-10.

Theo thông tin từ công viên, nữ nhân viên này bắt đầu làm việc tại đây từ năm 17 tuổi và đã gắn bó gần 40 năm. Đài NOS (đối tác của CNN) đưa tin rằng nhân viên này đã có 8 năm kinh nghiệm làm việc với loài báo. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, cô đang làm việc một mình trong khu vực nuôi nhốt 2 con báo Ba Tư đực. Phía công viên nói với NOS rằng không có camera giám sát bên trong khu vực nuôi nhốt này. Cũng theo thông tin từ NOS, các con vật vẫn được chăm sóc bình thường kể từ sau sự việc. Công viên cho biết một cuộc điều tra độc lập đã được tiến hành để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ nhân viên này.

Là nơi sinh sống của hơn 100 loài động vật, công viên safari Beekse Bergen cung cấp cho du khách nhiều lựa chọn tham quan như đi bộ, lái xe cá nhân, đi xe buýt hoặc di chuyển bằng thuyền.

Đây không phải là lần đầu tiên một nhân viên làm việc tại vườn thú hoặc công viên safari tử vong do bị động vật tấn công. Năm 2023, một nhân viên vườn thú tại Áo cũng thiệt mạng sau khi bị tê giác tấn công.