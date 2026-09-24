Bệnh viện Thận Hà Nội nâng chất lượng chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh

ANTD.VN - Tám tháng đầu năm 2026, Bệnh viện Thận Hà Nội (Bệnh viện) duy trì ổn định hoạt động khám, cấp cứu và điều trị, nhiều chỉ tiêu chuyên môn tăng so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với phát triển kỹ thuật chuyên sâu về thận học, lọc máu và ngoại khoa, Bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Thận Hà Nội duy trì theo dõi các chỉ tiêu chuyên môn theo tháng, đánh giá định kỳ và bám sát kế hoạch năm 2026. Kết quả 06 tháng đầu năm 2026 cho thấy hoạt động khám, cấp cứu và điều trị được duy trì an toàn, liên tục, nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ.

Số lượt khám đạt 64,8% kế hoạch năm, bằng 126,7% cùng kỳ năm 2025. Bệnh viện đang quản lý, theo dõi 2.257 người bệnh thận mạn cùng các bệnh lý nền, tăng 785 người so với cùng kỳ. Điều trị nội trú đạt 883 người bệnh, bằng 104,3% cùng kỳ năm trước.

Đón tiếp bệnh nhân tại Bệnh viện Thận Hà Nội

Trong điều trị thay thế thận, Bệnh viện thực hiện 34.318 lượt lọc máu cho 458 người bệnh điều trị thận nhân tạo chu kỳ. Các kỹ thuật chuyên sâu tiếp tục được triển khai với 1.398 lượt HDF Online và 535 lượt điều trị hấp phụ.

Khối ngoại khoa thực hiện 155 ca phẫu thuật, đạt 62% kế hoạch năm; tạo 137 cầu nối động - tĩnh mạch cho người bệnh có chỉ định. Đáng chú ý, tháng 4/2026, Bệnh viện triển khai ca sinh thiết thận đầu tiên, bổ sung phương pháp chẩn đoán đối với những trường hợp cần xác định tổn thương mô bệnh học.

Theo BSCKII. Phan Tùng Linh, Giám đốc Bệnh viện, cùng với phát triển chuyên môn, đơn vị chú trọng nâng cao trải nghiệm và an toàn người bệnh. Quy trình khám tiếp tục được cải tiến theo hướng một chiều; đăng ký khám trực tuyến, thanh toán QR và bệnh án điện tử từng bước được triển khai.

Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, nhận diện người bệnh, giám sát y lệnh, hồ sơ chăm sóc và xử trí biến chứng trong lọc máu được kiểm tra thường xuyên. Bệnh viện cũng tăng cường đào tạo, hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật thận nhân tạo, HDF Online cho các đơn vị trong mạng lưới y tế Thủ đô.

Chủ động bảo đảm an toàn trong bệnh viện

Với đặc thù hoạt động liên tục, sử dụng hệ thống điện, khí y tế và tập trung nhiều người bệnh nặng, công tác PCCC được Bệnh viện xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với an toàn người bệnh và nhân viên y tế.

Tập huấn nghiệp vụ PCCC cho nhân viên y tế của Bệnh viện

Bệnh viện duy trì lực lượng PCCC cơ sở, phân công trách nhiệm đến từng khoa, phòng và tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cho viên chức, người lao động. Các khu vực có nguy cơ cháy như hệ thống điện, khí y tế, kho, bếp ăn, phòng máy, nhà xe được kiểm tra thường xuyên.

Hệ thống báo cháy, chữa cháy, họng nước, bình chữa cháy, đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn được kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết. Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chú trọng các tình huống báo động, cắt điện, chữa cháy ban đầu, thoát nạn và di chuyển người bệnh luôn rõ ràng, BSCKII. Phan Tùng Linh cho biết.

Kiểm soát chất thải, bảo vệ môi trường

Bệnh viện Thận Hà Nội xác định bảo vệ môi trường là một bộ phận của quản lý chất lượng và kiểm soát nhiễm khuẩn. Từ năm 2010, Bệnh viện đã xây dựng đề án bảo vệ môi trường, được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trước đây phê duyệt tại Quyết định số 124/QĐ-STNMT-CCMT ngày 23/3/2010.

Đơn vị duy trì quan trắc môi trường định kỳ, đồng thời ban hành quy định quản lý chất thải y tế tại Quyết định số 61/QĐ-BVTH ngày 28/2/2022. Chất thải được phân loại ngay tại nơi phát sinh, thu gom, lưu giữ và bàn giao cho đơn vị có đủ chức năng xử lý hoặc tái chế.

Nhân viên y tế của Bệnh viện chăm sóc bệnh nhân

Đối với nước thải, toàn bộ nước thải phát sinh được thu gom về hệ thống xử lý tập trung. Hệ thống được đầu tư theo Quyết định số 5363/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND thành phố Hà Nội, vận hành từ năm 2012, sử dụng công nghệ sinh học AAO kết hợp khử trùng bằng chlorine.

Do nhu cầu xử lý tăng theo quy mô hoạt động, hệ thống đã được sửa chữa, cải tạo và nâng công suất trong năm 2025, hiện đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải của Bệnh viện. Kết quả quan trắc nước thải sau xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung của thành phố Hà Nội.

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

"Trong những tháng cuối năm 2026, Bệnh viện tập trung hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn, đồng thời giữ vững chất lượng và an toàn trong khám, điều trị, phẫu thuật và lọc máu. Các tiện ích như đặt lịch đa kênh, trả kết quả điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, khám bảo hiểm y tế ngày thứ Bảy và bệnh án điện tử tiếp tục được hoàn thiện", BSCKII. Phan Tùng Linh nhấn mạnh.

Về chuyên môn, Bệnh viện tiếp tục phát triển mô hình quản lý bệnh thận mạn liên tục, tăng phối hợp đa chuyên khoa với người bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch; củng cố các kỹ thuật HDF Online, lọc máu cấp cứu, sinh thiết thận, nội soi tiết niệu và ngoại khoa thận - tiết niệu.

Một bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện

Bệnh viện đồng thời chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận cơ sở 2 tại Dương Nội, dự kiến đưa vào sử dụng trong quý II/2027 và rà soát nhân lực, trang thiết bị, quy trình vận hành. Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật thận học - lọc máu tiếp tục được đẩy mạnh.

Với định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Thận Hà Nội đang từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, chuẩn hóa quy trình và xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, thân thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.