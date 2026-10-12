Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm

ANTD.VN - Với định hướng phát triển dịch vụ y tế chất lượng, lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân (Bắc Ninh) chú trọng đầu tư nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cập nhật kỹ thuật chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân trên địa bàn và khu vực lân cận.

Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện đa khoa chuyên nghiệp, thuận tiện và thân thiện

Đầu tư thiết bị, nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị

Tiền thân là Phòng khám Đa khoa Thiện Nhân - Quế Võ, được thành lập năm 2016, Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân chính thức được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động bệnh viện vào tháng 11/2020. Hiện nay, Bệnh viện là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xếp cấp cơ bản, có quy mô 100 giường bệnh kế hoạch, thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tất cả các ngày trong tuần và khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Qua quá trình hoạt động và từng bước hoàn thiện, Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện đa khoa chuyên nghiệp, thuận tiện và thân thiện. Bệnh viện tổ chức khám bệnh tất cả các ngày trong tuần và duy trì cấp cứu 24/24 giờ, góp phần đáp ứng nhu cầu tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Hệ thống chuyên khoa của Bệnh viện hiện bao gồm: Nội khoa, Nhi khoa, Ngoại khoa, Sản Phụ khoa, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Mắt, Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Da liễu, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Xét nghiệm..., góp phần đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh đa dạng của người dân.

Một trong những nội dung được Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân chú trọng là đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị và theo dõi người bệnh.

Bệnh viện được trang bị nhiều thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn như máy CT-Scanner 32 dãy, hệ thống cộng hưởng từ 1,5 Tesla, hệ thống máy siêu âm màu, hệ thống phẫu thuật nội soi, máy nội soi tiêu hóa ứng dụng công nghệ NBI, máy đo điện não đồ, điện tim... Việc đầu tư trang thiết bị góp phần hỗ trợ đội ngũ bác sĩ trong phát hiện, đánh giá, chẩn đoán và theo dõi nhiều bệnh lý.

Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân chú trọng là đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị và theo dõi người bệnh

Trong lĩnh vực phẫu thuật, Bệnh viện vận hành hệ thống phòng mổ một chiều, đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê hồi sức và nhân viên y tế có kinh nghiệm. Quy trình chăm sóc người bệnh trước, trong và sau phẫu thuật được tổ chức đồng bộ, hướng tới tăng cường an toàn và hỗ trợ người bệnh trong quá trình hồi phục.

Bên cạnh cơ sở vật chất và trang thiết bị, nguồn nhân lực được Bệnh viện xác định là một trong những yếu tố quan trọng trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Bệnh viện có đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế thuộc nhiều chuyên khoa; hoạt động chuyên môn có sự tham gia của các bác sĩ có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, bác sĩ chuyên khoa I, trong đó có những bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm công tác tại các bệnh viện tuyến Trung ương.

Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân đã thực hiện công bố cơ sở đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo quy định và tiếp tục tổ chức hoạt động hướng dẫn thực hành trong năm 2026. Hoạt động này góp phần hỗ trợ đào tạo nhân lực y tế, đồng thời tạo môi trường để đội ngũ chuyên môn thường xuyên cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng và tăng cường tuân thủ quy trình trong thực hành khám bệnh, chữa bệnh.

Không ngừng cập nhật chuyên môn, hướng tới chất lượng bền vững

Trong hoạt động chuyên môn, Bệnh viện chú trọng hoàn thiện quy trình khám, chữa bệnh theo hướng thuận tiện, góp phần giảm thời gian chờ và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ. Các loại hình dịch vụ đang được triển khai gồm khám sức khỏe, khám sức khỏe doanh nghiệp, thai sản trọn gói, khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, khám theo yêu cầu và khám chuyên gia, qua đó giúp người dân có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu.

Bệnh viện thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tất cả các ngày trong tuần và khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Bên cạnh chuyên môn, Bệnh viện chú trọng công tác chăm sóc, giao tiếp và ứng xử với người bệnh. Phương châm “Ân cần sẻ chia” thể hiện định hướng đề cao sự quan tâm, đồng hành và trải nghiệm của người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh.

Việc duy trì khám bệnh tất cả các ngày trong tuần và cấp cứu 24/24 giờ góp phần bảo đảm tính liên tục trong cung cấp dịch vụ, phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe thường xuyên của người dân.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng, hoạt động của cơ sở y tế không chỉ tập trung vào khám và điều trị mà còn ngày càng chú trọng phòng bệnh, phát hiện sớm, tư vấn và đồng hành cùng người dân trong chăm sóc sức khỏe.

Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân đang từng bước hoàn thiện mô hình bệnh viện đa khoa theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại

Năm 2026, Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn sức khỏe về nhiều nhóm bệnh và vấn đề thường gặp như bệnh lý chuyển hóa, đái tháo đường, cơ xương khớp, thần kinh - tiền đình... Đồng thời, Bệnh viện tăng cường cung cấp thông tin về khám sức khỏe định kỳ, tầm soát, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và chăm sóc sức khỏe chủ động, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về dự phòng và quản lý sức khỏe.

Từ nền tảng là một phòng khám đa khoa, sau nhiều năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân đang từng bước hoàn thiện mô hình bệnh viện đa khoa theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và lấy người bệnh làm trung tâm. Tiếp tục đầu tư cho nguồn nhân lực, trang thiết bị, đào tạo thực hành và cập nhật chuyên môn là những nội dung quan trọng để Bệnh viện nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trong thời gian tới.

Trên hành trình phát triển, bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất và mở rộng năng lực chuyên môn, Bệnh viện xác định thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ nhân viên y tế là những yếu tố quan trọng tạo nên chất lượng dịch vụ. Đây cũng là nền tảng để Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân tiếp tục xây dựng niềm tin với người dân và hướng tới một môi trường chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp, chất lượng, thân thiện.