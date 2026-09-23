Beachtro Tower: Căn hộ biển sở hữu lâu dài, vị trí 'mặt tiền' siêu đô thị Blanca City

ANTD.VN -Tháng 9/2026, Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) chính thức giới thiệu tổ hợp căn hộ mặt biển Beachtro Tower, mảnh ghép hoàn thiện bức tranh siêu đô thị Blanca City – TP Hồ Chí Minh. Hơn 1.700 căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài - Beachtro Tower hiện diện trên đại lộ 3 tháng 2, kiến tạo không gian sống tự do, sáng tạo và thời thượng.

Cơ hội cuối sở hữu “hộ khẩu biển” tại siêu đô thị Blanca City

Beachtro Tower sở hữu vị trí được ví như “mặt tiền” đại đô thị, tiếp giáp đại lộ 3 Tháng 2. Từ đây, dự án thuận tiện kết nối QL51 - Võ Nguyên Giáp để hướng đi Bà Rịa, Phú Mỹ; đồng thời dễ dàng di chuyển đến trung tâm TP.HCM, Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Một góc phối cảnh Beachtro Tower tại Blanca City. Ảnh: Sun Property

Quỹ căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài cuối cùng tại Blanca City được phát triển theo concept Beachtro Living, mang cảm hứng sống sáng tạo đậm chất nhiệt đới, hiện diện xuyên suốt từ kiến trúc, cảnh quan đến tiện ích.

Thiết kế các tòa tháp kế thừa từ biểu tượng ngọn hải đăng Tao Phùng, được chắp bút bởi đơn vị quốc tế hàng đầu Aedas. Điểm nhấn khác biệt là dòng căn hộ Dyhome, bàn giao theo gói “không gian sáng tạo”, với tầm nhìn hướng biển và toàn cảnh đô thị, để mỗi chủ nhân tự do định hình không gian theo dấu ấn riêng. Beachtro Tower mang đến sản phẩm đa dạng từ studio, căn hộ 1N, căn hộ 1N+, căn 2N, căn 2N+ đến căn 3N và 3N+… mở ra nhiều lựa chọn phù hợp cho cả nhu cầu an cư và đầu tư.

Mạch sống sáng tạo tiếp nối qua bàn tay của các kiến trúc sư cảnh quan Kume Design Asia, thuộc Kume Sekkei. Với hơn 90 năm kinh nghiệm, thương hiệu đến từ Nhật Bản đảm nhiệm vai trò thiết kế cảnh quan và quy hoạch tiện ích khéo léo tổ chức không gian sống bên biển giàu mảng xanh và đậm chất nghỉ dưỡng.

Hệ tiện ích quy hoạch theo tầng mang đến đa dạng trải nghiệm. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Dấu ấn là bộ sưu tập tiện ích nội tòa “Tro-Collection” đồ sộ bậc nhất Blanca City với gần 20 tiện ích. Từ Tro Park, Tro Chill với Tro Oasis Pool, Flower Hi Garden và Water Playground ở tầng 1, không gian sống tiếp tục mở rộng lên tầng 3 với Tro Play quy hoạch 6 khu vườn chủ đề, trên tầng 20 là tổ hợp vườn chơi The 20 Tro Nest và chạm đỉnh tầng 40 với Tro Signature - đài vọng cảnh. Ngoài ra còn có Tro Work – không gian làm việc sáng tạo, Tro Fitness kết hợp Gym & Pilates... Để trải nghiệm cư dân được liền mạch, chuỗi tiện ích được quy hoạch theo các tầng không gian khác nhau.

Không gian sống đậm chất biển nhiệt đới. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Bên cạnh đó, Beachtro Tower còn thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích của Blanca City. Xung quanh các tòa tháp, ba đại công viên Whale Park, Sport Park và Kid Sport Park mở ra những khoảng xanh và không gian vui chơi ngay thềm nhà. Chỉ vài bước chân từ nơi ở, cư dân đã có thể chạm tới nhịp sống sôi động của các tuyến phố thương mại, Central Park, Sun World Vung Tau rộng 15 ha, khách sạn Marriott, trung tâm thương mại mặt biển, bãi biển riêng dài 1 km, trường quốc tế, tổ hợp y tế - chăm sóc sức khỏe…

Vị trí siêu kết nối tại cực tăng trưởng chiến lược

Căn hộ Beachtro Tower ra mắt giữa bối cảnh nhu cầu tìm kiếm một không gian sống bên biển ngày càng rõ nét trong cộng đồng cư dân TP.HCM sau sáp nhập. Theo Sun Property, các sản phẩm bất động sản tại Blanca City với pháp lý sở hữu lâu dài ra mắt trước như Beacon Tower, Casa Townhouse, Casa Villa… liên tục ghi nhận lượng quan tâm và giao dịch tích cực ngay từ giai đoạn đầu mở bán, thu hút cả nhu cầu đầu tư và an cư, cho thấy lực cầu lớn từ thị trường khu vực.

Vị trí đắc địa trên tuyến đường 3 tháng 2. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Xu hướng này càng làm nổi bật giá trị của Beachtro Tower khi đây là quỹ căn hộ mặt biển ở vị trí đắc địa nhất trong đại đô thị, cũng là những căn hộ sở hữu lâu dài cuối cùng tại Blanca City, hệ sinh thái đô thị “all-in-one” quy mô hơn 96ha.

Vị trí mặt tiền của Beachtro Tower được củng cố mạnh mẽ bởi những chuyển biến tích cực từ quy hoạch hạ tầng chiến lược kết nối tới nội khu. Trước mắt là những tín hiệu tích cực từ các siêu cửa ngõ kết nối: sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khai thác giai đoạn 1 từ tháng 12/2026; Cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu được quy hoạch với khả năng đón khoảng 1,5 triệu lượt hành khách mỗi năm; cùng hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải tiếp tục được đầu tư, phát huy vai trò cửa ngõ hàng hải quốc tế. Trong khi đó, ngay trên đường 3 Tháng 2, định hướng phát triển tuyến Metro số 3 kết nối Vũng Tàu – Bà Rịa - Phú Mỹ, đồng thời nghiên cứu kết nối với sân bay Long Thành, được kỳ vọng sẽ tạo “đòn bẩy” tăng trưởng mới.

Trong dài hạn, quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm đang được nghiên cứu theo hướng hình thành một siêu đô thị quốc tế đa cực, đa trung tâm. Trong định hướng này, khu vực Phú Mỹ - Cái Mép - Cần Giờ - Vũng Tàu được xác định là một cực cảng biển - thương mại tự do (FTZ) - năng lượng, hướng tới trung tâm giao thương quốc tế, cảng trung chuyển toàn cầu và kinh tế hàng hải.

Beachtro Tower đón tiềm năng phát triển của loạt công trình hạ tầng. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Khi đó, các đô thị biển tích hợp như Blanca City đang được nhìn nhận là một “mắt xích” quan trọng, bổ sung chuỗi trải nghiệm chất lượng cao, lấp đầy những khoảng trống trong hệ sinh thái dịch vụ của khu vực.

Nhìn trong bức tranh tổng thể, “hộ khẩu biển” tại Beachtro Tower càng trở nên giá trị khi không chỉ gắn với một không gian sống bên biển, kết nối thuận tiện, mà còn ở tâm điểm phát triển mới trong cấu trúc siêu đô thị quốc tế TP.HCM.

Hội tụ những yếu tố tạo nên giá trị cạnh tranh vượt trội: pháp lý minh bạch, quy hoạch đồng bộ, không gian hướng biển, hệ tiện ích cao cấp và ngôn ngữ kiến trúc riêng, Beachtro Tower khẳng định vị thế của quỹ căn hộ biển sở hữu lâu dài cuối cùng tại Blanca City, đồng thời mở ra một chuẩn sống quốc tế mới giữa lòng đô thị biển.