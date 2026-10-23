Bế mạc Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026

ANTD.VN -Tối ngày 23/10, tại Rạp Đại Nam (89 phố Huế, Hà Nội diễn ra Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, với chủ đề "Hội tụ các giá trị sân khấu -Lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”.

Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Ban Giám khảo báo cáo kết quả

Liên hoan do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Với sự tham gia của 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, 15 vở diễn thuộc 6 loại hình sân khấu gồm kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, Liên hoan đã tạo nên không gian giao lưu, trao đổi chuyên môn đa dạng giữa các đơn vị nghệ thuật Trung ương, Hà Nội, lực lượng vũ trang và các địa phương.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc

Các tác phẩm tham dự thể hiện sự phong phú về đề tài, từ lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc đến những vấn đề của đời sống đương đại; đồng thời cho thấy nỗ lực tìm tòi trong sáng tác, dàn dựng và biểu đạt nghệ thuật. Nhiều tác phẩm khai thác hiệu quả chất liệu truyền thống, kết hợp tư duy sáng tạo mới, góp phần phát huy bản sắc từng loại hình và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan phát biểu bế mạc

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức công bố và trao các giải thưởng nhằm tôn vinh những tác phẩm, vai diễn và thành phần sáng tạo xuất sắc.

Về giải thưởng dành cho các vở diễn, có 02 vở đạt Huy chương Vàng là “Đạo học” của Nhà hát Chèo Hà Nội và “Người con gái Hà Nội” của Nhà hát Kịch nói Quân đội; 03 vở đạt Huy chương Bạc gồm “Khoảng trời con gái” của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh, “Lời của tre” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và “Cuốn truyện bị đốt” của Công ty Cổ phần Sân khấu và Điện ảnh Vân Tuấn – Sân khấu Kịch Hồng Vân.

Ở hạng mục cá nhân, Ban Tổ chức trao 23 Huy chương Vàng và 37 Huy chương Bạc cho các diễn viên.

“Đạo học” của Nhà hát Chèo Hà Nội và “Người con gái Hà Nội” của Nhà hát Kịch nói Quân đội giành Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026

Các giải thưởng dành cho thành phần sáng tạo xuất sắc gồm: Tác giả xuất sắc, Nhạc sĩ xuất sắc, Biên đạo múa xuất sắc, Nghệ sĩ thể hiện ca khúc xuất sắc và Dàn nhạc xuất sắc.

Ban Tổ chức cũng trao giải “Tác phẩm ấn tượng về đề tài Thanh niên xung phong” cho vở “Huyền thoại tuổi thanh xuân” (tác giả, đạo diễn Lê Quý Dương; Công ty TNHH Truyền thông Smart Group Quốc tế – Sân khấu Lê Quý Dương) và Bằng khen cho 02 đơn vị xã hội hóa: Nhà hát Thế giới trẻ – Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Khang Entertainment – Sân khấu Xóm Kịch.

03 vở diễn đạt Huy chương Bạc tại Liên hoan năm nay



Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 khép lại, tiếp tục khẳng định vai trò của nghệ thuật sân khấu trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân và thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật.

Những kết quả đạt được góp phần tăng cường kết nối giữa các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ và công chúng; đồng thời phát huy vai trò của văn hóa như nguồn lực nội sinh, đóng góp vào sự phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

2 vở diễn đạt huy chương vàng



Liên hoan khép lại, nhưng những giá trị nghệ thuật, cảm xúc và sức sáng tạo được khơi mở sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần làm giàu đời sống văn hóa của Hà Nội và nghệ thuật sân khấu Việt Nam.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ bế mạc: