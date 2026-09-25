“Bẫy” từ thiện và cú điện thoại kịp thời giữ tiền cho cụ bà 84 tuổi

ANTD.VN - Tin vào cuộc gọi của những người tự xưng liên quan hoạt động quyên góp từ thiện, cụ bà 84 tuổi chuẩn bị đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm để “chứng minh tài chính”. Rất may, cán bộ Công an phường Bồ Đề (TP Hà Nội) đã kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, trực tiếp giải thích thủ đoạn lừa đảo, ngăn nguy cơ người dân chuyển tiền cho đối tượng xấu.

Khoảng 10h30 ngày 24-9, nắm được thông tin bà H.B.C (SN 1942) có mặt tại một ngân hàng trên địa bàn trong trạng thái lo lắng, chuẩn bị thực hiện giao dịch rút tiền tiết kiệm, cán bộ Công an phường Bồ Đề đã chủ động tiếp cận, tìm hiểu sự việc.

Qua trao đổi, lực lượng Công an xác định bà C. vừa nhận được cuộc gọi từ một số đối tượng lạ. Những người này tự xưng có liên quan đến hoạt động quyên góp từ thiện, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Đánh vào tâm lý muốn chung tay giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn, các đối tượng đưa ra những thông tin khiến bà C. hoang mang, lo lắng. Sau đó, chúng yêu cầu bà đến ngân hàng thực hiện giao dịch, trong đó có việc “chứng minh tài chính”, nhằm xác minh số tiền tiết kiệm của bà không liên quan đến quỹ từ thiện.

Không chỉ dừng lại ở việc đưa ra những yêu cầu bất thường, các đối tượng còn liên tục tác động tâm lý, khiến nạn nhân tin rằng nếu không thực hiện theo hướng dẫn, bà có thể gặp rắc rối liên quan đến số tiền đang gửi tại ngân hàng.

Bà C cảm kích trước sự vào cuộc kịp thời của các chiến sỹ công an

Kịch bản cũ, thủ đoạn mới

Nhận thấy dấu hiệu điển hình của một vụ lừa đảo qua không gian mạng, Thiếu tá Lê Văn Lương và Trung tá Trần Văn Đông, cán bộ CAP Bồ Đề đã trực tiếp trao đổi, giải thích cho bà C. hiểu rõ thủ đoạn của các đối tượng.

Thay vì chỉ yêu cầu người dân dừng giao dịch, cán bộ Công an kiên trì phân tích từng dấu hiệu bất thường trong cuộc gọi mà bà C. đã nhận được; đồng thời khuyến cáo bà chấm dứt liên lạc với các đối tượng, không rút, chuyển tiền theo yêu cầu và tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản hay dữ liệu cá nhân.

Sau khi được cán bộ Công an giải thích, bà C. đã hiểu ra vấn đề và dừng việc thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của các đối tượng.

Một khoản tiền tiết kiệm được giữ lại, nhưng phía sau đó là một nguy cơ mất tài sản đã được ngăn chặn ngay trước thời điểm tiền có thể được chuyển vào tài khoản của kẻ lừa đảo.

Sau sự việc, gia đình bà C. đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bồ Đề.

Vụ việc cũng cho thấy, trong nhiều trường hợp, thời điểm phát hiện dấu hiệu lừa đảo có ý nghĩa quyết định. Nếu nạn nhân đã chuyển tiền, việc thu hồi tài sản thường khó khăn hơn rất nhiều. Bởi vậy, sự chủ động nắm tình hình, phát hiện bất thường và kịp thời tiếp cận, tuyên truyền, giải thích của lực lượng Công an cơ sở có thể trở thành “chốt chặn” quan trọng, bảo vệ tài sản của người dân.

Đáng chú ý, các đối tượng lừa đảo ngày càng tận dụng những vấn đề được xã hội quan tâm để xây dựng kịch bản. Hoạt động từ thiện, hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai là vấn đề giàu tính nhân văn, dễ tạo sự tin tưởng. Chính vì vậy, các đối tượng có thể lợi dụng lòng tốt, sự đồng cảm hoặc tâm lý lo sợ của người dân để từng bước dẫn dụ nạn nhân thực hiện giao dịch tài chính.

Không có chuyện “chứng minh tài chính” qua điện thoại

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, đặc biệt là những cuộc gọi yêu cầu thực hiện giao dịch tài chính theo hướng dẫn.

Người dân cần nhớ rằng, không thực hiện các yêu cầu “xác minh tài chính”, “kiểm tra nguồn tiền”, “chứng minh tài chính” hoặc chuyển tiền theo hướng dẫn của những người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, ngân hàng, tổ chức từ thiện qua điện thoại.

Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu đáng ngờ, người dân cần bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn của đối tượng; không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP, mã xác thực hoặc các thông tin cá nhân; đồng thời chủ động liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xác minh.

Trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, đôi khi chỉ một cuộc trao đổi kịp thời, một lời cảnh báo đúng lúc cũng có thể giúp người dân giữ lại toàn bộ tài sản tích cóp trong nhiều năm. Vụ việc tại Bồ Đề là một minh chứng rõ nét cho vai trò gần dân, sát dân của lực lượng Công an cơ sở trong việc chủ động phòng ngừa tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.