Bầu trời chuyển màu cam bất thường, khói mù bao phủ Kalimantan

ANTD.VN - Khói mù từ các vụ cháy rừng và đất than bùn đang bao trùm nhiều khu vực trên đảo Kalimantan của Indonesia, làm chất lượng không khí xuống mức nguy hiểm và khiến bầu trời tại một số nơi chuyển sang màu cam bất thường.

Đường phố Palangkaraya, tỉnh Kalimantan trong lớp khói mù dày đặc, ngày 14-10-2026

Theo dữ liệu của Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), thành phố Palangka Raya, thủ phủ tỉnh Trung Kalimantan, ghi nhận nồng độ bụi mịn PM2.5 lên tới 3.340 µg/m3 vào chiều 14-10, cao gấp nhiều lần ngưỡng nguy hiểm theo tiêu chuẩn quốc gia.

Hai địa phương khác là Pangkalan Bun và Sintang cũng rơi vào nhóm có chất lượng không khí ở mức nguy hại, với nồng độ PM2.5 lần lượt 378,8 µg/m3 và 307,2 µg/m3.

Trên mạng xã hội, nhiều người dân chia sẻ hình ảnh bầu trời phủ màu cam đục và khói mù dày đặc.

Nhưng những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất là người phải làm việc ngoài trời bao gồm cả Palangkaraya thuộc Kalimantan.

“Mấy ngày nay khói bụi dày đặc, vì tôi làm việc ngoài trời nên dù có đeo khẩu trang tôi vẫn phải hít thở khói" - anh Heri, một tài xế xe ôm ở Palangkaraya, Kalimantan, cho biết.

“Mắt tôi cay vì bụi từ các mảnh vụn cháy bay trong khói. Tôi vẫn phải làm việc và đã phải vật lộn trong lớp khói mù dày đặc này suốt 4 tháng nay. Nếu không làm việc, tôi sẽ không kiếm được tiền".

Tầm nhìn tại một số khu vực giảm xuống còn khoảng 200m, thậm chí có thời điểm chỉ còn 50m tại Palangka Raya.

Giới chức Indonesia cho biết các đám cháy rừng tiếp tục bùng phát tại Trung Kalimantan và Tây Kalimantan dù hai địa phương nằm trong nhóm ưu tiên kiểm soát cháy rừng của nước này.

Các chuyên gia cảnh báo bụi mịn PM2.5 có thể xâm nhập sâu vào phổi và mạch máu, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp và tim mạch, đặc biệt đối với trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền.