Bất ngờ nhiều trường không chuyên có giải nhất thi học sinh giỏi toàn thành phố

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp THPT của Hà Nội năm nay có gần 5.600 thí sinh tham gia tranh tài ở 13 môn thi. Kết quả, có hơn 3.300 em đạt giải, trong đó có 166 giải nhất, 526 giải nhì, cùng số lượng giải ba và khuyến khích lần lượt là 969 và 1.670 em.

Dẫn đầu toàn thành phố là Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với 13 thủ khoa ở các môn Tin học, Hóa học, Vật lý, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung... Xếp thứ hai là Trường THPT chuyên Chu Văn An với 7 thủ khoa các môn Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Pháp... Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có 2 thủ khoa ở môn Lịch sử và Tiếng Nga, trong khi Trường THPT chuyên Sơn Tây đóng góp 1 thủ khoa môn Sinh học.

Đáng chú ý, kỳ thi năm nay chia thành 2 bảng gồm Bảng A dành cho trường không chuyên và Bảng B dành cho trường chuyên. Sự đổi mới này tạo động lực cho các trường tham dự với sự xuất hiện và bứt phá ngoạn mục của nhiều học sinh đến từ các trường không chuyên và ngoài công lập giành ngôi thủ khoa xuất sắc.

Cụ thể, Trường THCS & THPT Newton có 2 thủ khoa ở môn Toán và môn Lịch sử; Trường THPT Phan Đình Phùng có 2 thủ khoa môn Lịch sử. Ở môn Toán (Bảng A), Trường THPT Quốc Oai và Trường THPT Hoài Đức A đều có học sinh đạt thủ khoa với điểm số tuyệt đối 20/20, trong khi Trường Hữu Nghị T78 xuất sắc giành thủ khoa môn Tin học (Bảng A) với 20 điểm.

Bên cạnh đó, ngôi vị thủ khoa các môn còn lại cũng gọi tên học sinh tiêu biểu từ các trường như THPT Yên Hòa (môn Địa lý), Mỹ Đức B (môn Hóa học), Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (môn Tiếng Anh), Bắc Thăng Long (môn Vật lý), Tây Hồ (môn Ngữ văn)...

Kỳ thi học sinh giỏi bậc THPT của Hà Nội diễn ra trong hai ngày 14-15/9. Đây là năm thứ hai thành phố tổ chức thi theo hai bảng, xét giải độc lập. Việc này nhằm khích lệ và động viên học sinh đến từ các trường THPT không chuyên, đảm bảo công bằng trong kiểm tra, đánh giá.

Danh sách các thủ khoa 13 môn thi học sinh giỏi cấp THPT của Hà Nội như sau: