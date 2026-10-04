Bất ngờ khi một nửa phi đội F-16 Ukraine đang sửa chữa ở châu Âu

Trong cuộc phỏng vấn được Financial Times công bố ngày 2/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tiêm kích F-16 đã chứng minh hiệu quả trong nhiệm vụ đánh chặn các UAV phản lực mới của Nga. Tuy nhiên, ông cho rằng Ukraine đang mất nhiều thời gian do một phần lớn phi đội phải đưa sang châu Âu sửa chữa và bảo dưỡng.

"Quá nhiều máy bay (phải sửa chữa), khoảng một nửa phi đội F-16 của chúng tôi", ông Zelensky nói, đồng thời cho biết một số tiêm kích nằm tại các cơ sở bảo dưỡng trong thời gian dài. Điều này khiến Ukraine thiếu máy bay vào những thời điểm cần tăng cường năng lực bảo vệ không phận.

Tiêm kích F-16 của Ukraine

Theo ông Zelensky, Kiev đang đề nghị các đối tác phương Tây hỗ trợ chuyển một phần hoạt động bảo dưỡng F-16 về Ukraine. Việc đưa máy bay trở lại gần khu vực tác chiến, theo lập luận của ông, có thể rút ngắn thời gian sửa chữa và đưa tiêm kích trở lại nhiệm vụ.

Một hợp đồng của Mỹ ký tháng 1 với công ty Sabena Aerospace Engineering của Bỉ có giá trị lên tới 235,5 triệu USD, bao gồm bảo dưỡng cấp trung gian và cấp nhà máy đối với F-16 cùng động cơ, cũng như hỗ trợ hậu cần cho Ukraine. Công việc được thực hiện tại Bỉ và dự kiến kéo dài đến tháng 1/2029.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Tranh luận về khả năng sẵn sàng của phi đội F-16 xuất hiện sau khi Wall Street Journal đưa tin hơn một nửa số máy bay đang gặp vấn đề liên quan đến bảo dưỡng. Báo này dẫn Chuẩn đô đốc Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu Mark Montgomery cho biết quy trình kiểm tra theo giai đoạn sau khoảng 300 giờ bay thường mất 2-6 tuần tại Mỹ, nhưng có thể kéo dài tới 40 tuần tại Bỉ. Quy trình này bao gồm kiểm tra động cơ, điện tử hàng không, hệ thống thủy lực và đường ống nhiên liệu.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ukraine bác bỏ nhận định rằng phi đội F-16 đang rơi vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu "thấp nghiêm trọng". Người phát ngôn Heorhii Tykhyi thừa nhận việc duy trì những chiếc F-16 đời cũ gặp khó khăn do một số linh kiện đã ngừng sản xuất, nhưng khẳng định các đối tác vẫn liên tục bàn giao máy bay sau đại tu và thời gian hoàn thành đang được rút ngắn.

Ukraine được cho là đã tiếp nhận khoảng 40-50 tiêm kích F-16 từ các nước phương Tây, trong khi Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy cam kết cung cấp tổng cộng khoảng 110 máy bay. Quy mô thực tế của phi đội đang hoạt động và số máy bay hiện ở châu Âu để sửa chữa không được Kiev công bố chi tiết.

Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine gặp khó khăn trong việc phát triển UAV đánh chặn để đối phó các UAV phản lực của Nga, chủ yếu do thiếu động cơ. "Động cơ là yếu tố then chốt và chúng tôi phải nhập khẩu rất nhiều", ông nói, đồng thời thừa nhận năng lực sản xuất động cơ trong nước chưa đáp ứng nhu cầu.