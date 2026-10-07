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Bắt giữ thành công đối tượng truy nã trốn tại Lào

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T.V

ANTD.VN - Tổ công tác Phòng An ninh điều tra CATP Hà Nội vừa phối hợp với Công an nước bạn Lào bắt giữ thành công đối tượng mang lệnh truy nã về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. 

Chỉ huy Phòng An ninh điều tra – CATP Hà Nội thông tin trong tháng 9 vừa qua, đơn vị đã trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại Lào, phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn truy bắt thành công Ngô Thị Ngọc (SN 1985, trú tại phường Trần Liễu, thành phố Hải Phòng), đối tượng bị truy nã về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

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Với sự phối hợp của Công an Lào, tổ công tác Phòng An ninh điều tra CATP Hà Nội đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Ngô Thị Ngọc

Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn nước ngoài gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghiệp vụ và quyết tâm đấu tranh với tội phạm, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh điều tra đã chủ động xác minh, truy tìm, từng bước xác định nơi lẩn trốn và phối hợp tổ chức truy bắt thành công đối tượng.

Chiến công trên thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý chí kiên quyết đấu tranh với tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội; đồng thời khẳng định hiệu quả công tác phối hợp quốc tế trong phòng, chống tội phạm, góp phần phục vụ hiệu quả công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:

#bắt đối tượng truy nã

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