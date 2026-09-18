Bắt đối tượng vô cớ chém người

ANTD.VN - Ngày 18/9, Công an TP Hải Phòng cho biết đã bắt giữ Hoàng Tiến Thịnh (SN 2003), trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng cùng các đối tượng liên quan, để điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Hoàng Tiến Thịnh

Trước đó, Công an phường Hải An nhận được trình báo của anh L.H.H (SN 1984, trú phường Hải An), về việc anh H. bị nhóm thanh niên đi xe máy, dùng hung khí là kiếm, tuýp sắt… vô cớ tấn công khi anh này đang ngồi uống nước tại khu vực Đồng Xá (phường Hải An). Hậu quả anh H. bị thương phải nhập viện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xét thấy tính chất phức tạp của vụ việc, Công an phường Hải An đã báo cáo lãnh đạo Công an TP và được Phòng CSHS và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP tổ chức xác minh, điều tra, truy xét, kiên quyết truy tìm các đối tượng manh động trong vụ việc để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định đối tượng cầm đầu nhóm đối tượng là Hoàng Tiến Thịnh.

Tại cơ quan Công an, Thịnh khai nhận trước đó có mâu thuẫn với anh trai sinh đôi của anh L.H.H nên đã cùng đồng bọn chuẩn bị hung khí để trả thù, tuy nhiên nhóm của Thịnh đã đánh nhầm anh L.H.H, trong đó bản thân Thịnh là người trực tiếp cầm kiếm tấn công anh H.

Hiện Phòng CSHS, Công an TP Hải Phòng đã tiến hành tạm giữ hình sự Hoàng Tiến Thịnh cùng một số đối tượng liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của từng đối tượng để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.