Bắt đối tượng vận chuyển 9kg cần sa khô

ANTD.VN - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép 9kg cần sa khô tại khu vực Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện kế hoạch giám sát hoạt động vận chuyển ma túy từ Lào vào nội địa, khoảng 13h ngày 11-10, tại tổ dân phố Phù Lưu, khu vực Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP chủ trì, phối hợp với lực lượng liên ngành gồm Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh; Hải quan Hà Tĩnh; Phòng CSĐT TP về ma túy CATP Hà Nội; Công an phường Yên Phong và Phòng CSĐT TP về ma túy CATP Bắc Ninh bắt quả tang đối tượng T.Đ.N (SN 1992) trú tại tổ dân phố Phù Lưu có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

T.Đ.N và tang vật vụ án

Tang vật thu giữ khoảng 9kg cần sa khô. Toàn bộ số cần sa khô được đóng gói trong các túi nylon, để lẫn với bánh kẹo trong những thùng carton nhằm ngụy trang khi vận chuyển.

Cần sa được ngụy trang trong các thùng bánh kẹo

Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đang hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, chuyển giao vụ việc cho Cơ quan CSĐT CATP Bắc Ninh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.