Bắt đối tượng mua bán trái phép vũ khí thô sơ qua mạng

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ninh Văn Thanh (sinh năm 2002), trú tại xã Nhã Nam, TP Bắc Ninh về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Đối tượng và tang vật

Theo tài liệu điều tra, Ninh Văn Thanh bắt đầu hoạt động mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng từ tháng 3/2026.

Thủ đoạn của đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook, TikTok để chụp ảnh, đăng tải các loại dao, kiếm, bình xịt hơi cay, kích điện... nhằm tìm kiếm khách hàng. Khi có người đặt mua, Thanh trực tiếp đóng gói rồi gửi hàng.

Để phục vụ việc kinh doanh trái phép, Thanh thuê hai địa điểm làm kho chứa tại tổ dân phố Công Hà, phường Song Liễu TP Bắc Ninh và thôn Kim Sơn, xã Thuận An TP Hà Nội. Việc giao dịch chủ yếu diễn ra trên mạng giúp đối tượng tiếp cận khách hàng ở nhiều nơi mà không cần gặp trực tiếp.

Từ những hình ảnh tưởng như chỉ là một bài đăng trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã lần theo các dấu vết để làm rõ cả một hoạt động mua bán trái phép. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Bắc Ninh phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương tiến hành xác minh, đấu tranh, làm rõ hành vi của Thanh.

Khám xét hai kho hàng, lực lượng Công an thu giữ 775 sản phẩm vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, gồm 332 kiếm Nhật, 11 kiếm dao mèo, 29 kiếm ống nhôm, 268 bình xịt hơi cay, 73 gậy ba-ton, 60 kích điện và 2 còng số 8. Tổng trọng lượng tang vật khoảng 1 tấn.

Trung tá Chu Văn Hiệu, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Bắc Ninh nhận định, các đối tượng ngày càng lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, tìm kiếm khách hàng và thực hiện giao dịch những mặt hàng bị pháp luật quản lý. Việc sử dụng tài khoản ẩn danh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp hay thuê kho hàng có thể khiến hoạt động phạm tội khó nhận diện trong thời gian đầu. Tuy nhiên, quá trình giao dịch trên không gian mạng luôn để lại những dấu vết nhất định. Đây là cơ sở để lực lượng chức năng chủ động phát hiện, xác minh và đấu tranh.