Bắt đối tượng livestream gây rối, đưa thông tin sai sự thật tại bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt

Ngày 17-9-2026, Công an phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt về việc: Khoảng 15h45’ cùng ngày, một nhóm khoảng 10 người gồm cả nam và nữ đến tầng 1, Tòa nhà Quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ có hành vi quay video, phát livestream, to tiếng, chửi bới, gây mất an ninh, trật tự; làm đình trệ hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

Hành vi trên không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh và sinh hoạt bình thường của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ, nhân viên bệnh viện mà còn thu hút khoảng 17.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ làm phức tạp tình hình ANTT.

Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Khắc Hồng, SN 1976, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ

Trước diễn biến vụ việc, Công an phường Vĩnh Phúc đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Vĩnh Phúc tập trung lực lượng phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt xác minh, nhanh chóng làm rõ và xử lý triệt để vụ việc trên. Đồng thời yêu cầu những người liên quan về trụ sở Công an để làm việc.

Công an Phường Vĩnh Phúc làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt kiểm tra camera sự việc xảy ra ngày 17/9

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định: Xuất phát từ thông tin do Nguyễn Thị Ngọc Ánh, SN 1999, trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ cung cấp cho người thân về việc bản thân đang mang thai. Ngày 17/9/2026, gia đình đưa Ánh đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra, kết quả xác định Ánh không mang thai. Tuy nhiên, Ánh nói với gia đình rằng, ngày 16/9, Ánh đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khám thai, bác sĩ nói “thai của Ánh bị dị tật nên phải bỏ”.

Sau khi biết sự việc, tin lời con gái nói, bố đẻ Ánh là Nguyễn Khắc Hồng, SN 1976, trú tại xã Tam Dương cùng người nhà Ánh đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Tại đây, Hồng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát livestream, có lời nói chửi bới, gây mất trật tự và cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện. Nội dung livestream thu hút lượng lớn người xem, tương tác, bình luận và chia sẻ, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, uy tín của bệnh viện, đồng thời tác động đến tâm lý của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ, nhân viên đang làm việc tại đây.

Sau 5 tiếng đồng hồ xác minh, điều tra, Cơ quan Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Khắc Hồng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự. Đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó có việc đăng tải, chia sẻ các nội dung, clip sai sự thật trên mạng xã hội.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Đối với những nội dung liên quan đến tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, cần chủ động kiểm chứng từ các nguồn thông tin chính thống, xác định rõ tính chính xác trước khi đăng tải hoặc chia sẻ. Việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật có thể ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đồng thời tác động đến tình hình ANTT, gây hoang mang trong dư luận. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.