Bắt đối tượng dùng máy cắt tháo mái tôn để trộm tài sản

ANTD.VN - Công an xã Kim Anh, TP Hà Nội vừa làm rõ, bắt giữ Nguyễn Văn Linh (SN 1979, trú tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ), đối tượng dùng máy cắt tháo mái tôn và khung sắt của lán để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Công an xã Kim Anh nhanh chóng bắt đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản

Sáng 13-9-2026, Công an xã Kim Anh tiếp nhận trình báo của công dân về việc bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản tại một thửa đất trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kim Anh đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng liên quan.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định Nguyễn Văn Linh là đối tượng có liên quan đến vụ việc. Linh sau đó được triệu tập đến trụ sở Công an xã để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Linh khai nhận, rạng sáng 13-9, đối tượng tìm đến một thửa đất tại thôn Thái Vụ, xã Kim Anh, TP Hà Nội. Lợi dụng thời điểm đêm khuya, vắng người, Linh đã sử dụng máy cắt để tháo mái tôn và khung sắt của lán nhằm lấy tài sản mang đi.

Với phương thức thủ đoạn này, đối tượng không chỉ xâm nhập trái phép vào khu vực tài sản mà còn sử dụng công cụ để cắt phá kết cấu lán, gây thiệt hại về tài sản cho người dân.

Ngay sau khi vụ việc được trình báo, Công an xã Kim Anh đã chủ động nắm tình hình, khẩn trương xác minh các thông tin liên quan, thu thập tài liệu, chứng cứ. Từ những dấu vết và tài liệu thu thập được, lực lượng Công an từng bước làm rõ hành vi của Nguyễn Văn Linh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 15-9-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Linh về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc cho thấy, bên cạnh sự chủ động của lực lượng Công an trong tiếp nhận, xác minh và xử lý tin báo, người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, nhất là tại những khu đất, lán trại, công trình ít người trông coi. Việc gia cố cửa, mái che, lắp đặt camera và kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường sẽ góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.