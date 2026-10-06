Bắt đối tượng đập kính ô tô để trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố, tạm giam C.Y.F (sinh năm 1995), quốc tịch Trung Quốc để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và trộm cắp tài sản.

Đối tượng và tang vật vụ án

Ngày 17/9, Công an phường Kinh Bắc tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.L, trú tại phường Kinh Bắc về việc chiếc ô tô BMW của gia đình đỗ trước cửa nhà bị kẻ gian đập vỡ kính trước đó 2 ngày.

Cùng ngày, Công an phường Kinh Bắc tiếp nhận trình báo của anh N.Đ.A, trú tại phường Võ Cường về việc ô tô Mercedes GLC 300 của anh đỗ tại khu vực vỉa hè thuộc phường Kinh Bắc cũng bị đập vỡ kính vào rạng sáng 15/9.

Tiếp nhận đơn trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Kinh Bắc điều tra, xác minh, truy xét. Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan điều tra đã xác định và bắt giữ C.Y.F là đối tượng liên quan.

Tại cơ quan Công an, C.Y.F khai đã nhập cảnh vào Việt Nam khoảng một tháng trước khi thực hiện hành vi. Ngày 15/9, đối tượng sử dụng dụng cụ chuyên dụng đập phá cửa kính của 2 ô tô trên địa bàn phường Kinh Bắc để tìm kiếm, trộm cắp tài sản bên trong. Sau khi gây án, C.Y.F nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.