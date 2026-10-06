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Pháp luật

Bắt 'đầu nậu' chuyên cung cấp ma tuý cho đối tượng nghiện

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Linh Nhi

ANTD.VN - Qua đấu tranh khai thác, Công an xã Tây Phương, Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Thị Tuyên - đầu nậu cung cấp ma tuý cho các đối tượng nghiện.

Ngày 24-9, Công an xã Tây Phương, TP Hà Nội xét nghiệm mẫu nước tiểu P.V.N (SN 1968, trú tại thôn Hữu Bằng 1, xã Tây Phương, Hà Nội) và P.K.B (SN 1977, trú tại thôn Bùng, xã Tây Phương, Hà Nội) cho kết quả dương tính với ma túy Heroin.

Bắt 'đầu nậu' chuyên cung cấp ma tuý cho đối tượng nghiện ảnh 1

Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận ngày 22-9 đã mua ma tuý Heroin của Nguyễn Thị Tuyên (SN 1972, trú tại thôn Bùng, xã Tây Phương, TP Hà Nội) để sử dụng.

Ngay sau đó, Công an xã Tây Phương đã triệu tập Nguyễn Thị Tuyên đến trụ sở đơn vị để làm việc. Tại Cơ quan Công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Tuyên về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy quy định tại khoản 2 điều 251 Bộ luật hình sự.

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#Công an Tây Phương

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