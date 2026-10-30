Bắt 8 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép thủy ngân

ANTD.VN - Công an xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng, gồm 7 công dân Việt Nam và 1 công dân Trung Quốc, liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất cháy, chất độc (thủy ngân).

Trưa ngày 15-10, tại xóm Thống Nhất, xã Trà Lĩnh, lực lượng Công an phát hiện, bắt người phạm tội quả tang đối với Chìu Sáng Hềnh (SN 2008, trú tại xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh) và Lương Xuân Vẳn (SN 1971, trú tại xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng) về hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất cháy, chất độc (thủy ngân). Số thủy ngân được đựng trong chai nước ngọt.

Đối tượng Chìu Sáng Hềnh và Lương Xuân Vẳn cùng tang vật

Qua đấu tranh mở rộng, lực lượng Công an thi hành lệnh giữ người, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 6 đối tượng gồm Trương Thị Thúy (SN 1983, trú tại xã Trà Lĩnh); Lý Văn Hùng (SN 1995, trú tại xã Trà Lĩnh); Trương Thị Uyên (SN 1971, trú tại xã Trường Hà); Chìu Vằn Hiếng (SN 1984) và Tằng A Tài (SN 1989, cùng trú tại xã Đường Hoa, thành phố Quảng Ninh); Nong WenDang (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc) cùng liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất cháy, chất độc (thủy ngân). Tang vật thu giữ gồm 1.993,1 gam thủy ngân cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Các đố tượng Trương Thị Uyên, Lý Văn Hùng, Nong WenDang, Trương Thị Thuý

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.